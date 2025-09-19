¥ä¥¹¥Ï¥é¥±¥ß¡¢Èó³«¼¨¤À¤Ã¤¿º£´ü·Ð¾ï¤Ï21¡ó¸º±×¤Ø
¡¡¥ä¥¹¥Ï¥é¥±¥ß¥«¥ë <4957> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬9·î19ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤ËÈó³«¼¨¤À¤Ã¤¿¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤¬Á°´üÈæ21.1¡ó¸º¤Î14.8²¯±ß¤Ë¸º¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Èó³«¼¨¤À¤Ã¤¿26Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(4-9·î)¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï·Ð¾ïÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ2.0¡óÁý¤Î7.7²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡2026Ç¯£³·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤ò¼è¤ê´¬¤¯»ö¶È´Ä¶¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢¹çÍýÅª¤Ê»»Äê¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë»»Äê¤·¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Çä¾å¹â¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÅ»ÒºàÎÁÍÑÅÓ¤¬°ú¤Â³¤·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢´ØÀÇÌäÂê¤¬·üÇ°ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢±Æ¶Á¤¬·ÚÈù¤Ç¤¢¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÁý¼ý¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¢·Ð¾ïÍø±×¡¢Åö´ü¡ÊÃæ´Ö¡Ë½ãÍø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤Î¾å¾º¡¢¸º²Á½þµÑÈñÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¸º±×¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ ¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¡¢¤½¤ÎÂ¾ÆÃµ»ö¹à¡Ê¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½ÒÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Ãí°Õ¡ËËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·Åù¤Î¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¸½ºßÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊóµÚ¤Ó¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë°ìÄê¤ÎÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃ£À®¤òÅö¼Ò¤È¤·¤ÆÌóÂ«¤¹¤ë¼ñ»Ý¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓÅù¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Èó³«¼¨¤À¤Ã¤¿26Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(4-9·î)¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï·Ð¾ïÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ2.0¡óÁý¤Î7.7²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡2026Ç¯£³·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤ò¼è¤ê´¬¤¯»ö¶È´Ä¶¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢¹çÍýÅª¤Ê»»Äê¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë»»Äê¤·¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Çä¾å¹â¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÅ»ÒºàÎÁÍÑÅÓ¤¬°ú¤Â³¤·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢´ØÀÇÌäÂê¤¬·üÇ°ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢±Æ¶Á¤¬·ÚÈù¤Ç¤¢¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÁý¼ý¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¢·Ð¾ïÍø±×¡¢Åö´ü¡ÊÃæ´Ö¡Ë½ãÍø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤Î¾å¾º¡¢¸º²Á½þµÑÈñÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¸º±×¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ ¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¡¢¤½¤ÎÂ¾ÆÃµ»ö¹à¡Ê¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½ÒÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Ãí°Õ¡ËËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·Åù¤Î¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¸½ºßÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊóµÚ¤Ó¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë°ìÄê¤ÎÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃ£À®¤òÅö¼Ò¤È¤·¤ÆÌóÂ«¤¹¤ë¼ñ»Ý¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓÅù¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£