JO1¡Ø¥Æ¥ìÄ«¥É¥ê¥Õ¥§¥¹2025¡Ù½éÆü¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤Ë·èÄê¡ªÂ¾2Æü¤Ï¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×¡õATEEZ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
JO1¤¬¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥êー¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ù¤ÎºÇ½ª½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢³ÆÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤âÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤ÆÇ®¤¤¥¹¥Æー¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÁ´18ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¥¹¥Æー¥¸¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ï60Ê¬
³ÆÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
11·î1Æü¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¥¤¥äー¤ò·Þ¤¨¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤È¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç±ä¤Ù10Ëü¿Í¤òÆ°°÷À®¸ù¤µ¤»¤¿JO1¡£
11·î2Æü¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ûー¥ë¡õ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹15¸ø±é¡¢¥¢¥êー¥Ê4¥õ½ê8¸ø±é¤ò²ó¤ë²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤·¤¿¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×¡£
11·î3Æü¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØCoachella 2024¡Ù½Ð±é¤ä¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÖCiti Field¡×¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢9·î13Æü¤è¤ê»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñÆâ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ATEEZ¤Ë·èÄê¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¥¹¥Æー¥¸¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ï60Ê¬¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤À¤±¤Ëµö¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê60Ê¬´Ö¤Ç¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Èº²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤¹¤ë´ÑµÒ¤Ë¤â¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀèÃåÀè¹Ô¥¹¥¿ー¥È¡ª
9·î19Æü12»þ¤è¤ê¡¢11·î1Æü¡¦3Æü¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀèÃåÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£11·î2Æü¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀèÃåÀè¹Ô¤âÀä»¿¼õÉÕÃæ¤À¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥êー¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ù
11/01¡ÊÅÚ¡Ë～11/03¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì4¡¦5¡¦6¥Ûー¥ë
½Ð±é¡Ê50²»½ç¡Ë¡§
11/01¡ÊÅÚ¡ËWEST.¡¢CUTIE STREET¡¢JO1¡¢ÇµÌÚºä46¡¢¡âME¡¢HANA
¢¨¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¡§JO1
11/02¡ÊÆü¡Ëano¡¢¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×¡¢SHISHAMO¡¢sumika¡¢ÍÓÊ¸³Ø¡¢¥Þ¥ë¥·¥£
¢¨¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¡§¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×
11/03¡Ê·î¡¦½Ë¡ËINI¡¢EVNNE¡¢ATEEZ¡¢NiziU¡¢NEXZ¡¢M!LK
¢¨¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¡§ATEEZ
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥êー¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
http://dreamfestival.jp