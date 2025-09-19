¡ÚMLB¡Û¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤Ëµí¼ª¤é¤ì¤¿¥·¥å¥ïー¥Ðー¡¢PS¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¶Î¬Ë¡¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡©¡¡¡Ö¥Üー¥ë¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡¢¤è¤êÍý²ò¡Ä¡Ä¡×¤È¼«¿®
¥Õ¥£¥êー¥º¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Philadelphia Inquirer¡Ù¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥£¥êー¥º¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤É¤¦ÌòÎ©¤Ä¤«¡×¤ÈÂê¤·¤Æµ»ö¤ò¸ø³«¡£Î¾¥Áー¥à¤¬·ãÆÍ¤·¡¢¡È¥×¥ìー¥ª¥ÕÁ°¾¥Àï¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿Æ±¥«ー¥É3Ï¢Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤Î¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¢£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤Ï¤ª¼ê¾å¤²
15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë～17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹vs.¥Õ¥£¥êー¥º¡£¥Ê¡¦¥êー¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁè¤¦ÂçÃ«¤È¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¤Ë¤è¤ë¡ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿Æ±¥«ー¥É¤Ï¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¤¬2¾¡1ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¡£4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿3Ï¢Àï¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Ï¥Õ¥£¥êー¥º¤Î4¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¡ØThe Philadelphia Inquirer¡Ù¤ÏPS¤Ç¤ÎºÆÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·Ù²ü¿´¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î3Ï¢Àï¤òÄÌ¤¸¤Æ¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£
¶¯ÂÇ¤ÇÌÄ¤é¤¹¥Õ¥£¥êー¥ºÂÇÀþ¤À¤¬¡¢1ÀïÌÜ¤Î¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·ー¥Ï¥óÅê¼ê¡Ê¥ªー¥×¥Êー¤Î¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ð¥ó¥ÀÅê¼ê¤Ï0²ó1¡¿3¤Ç¸òÂå¡Ë¡¢2ÀïÌÜ¤ÎÂçÃ«¡¢¤½¤·¤Æ3ÀïÌÜ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Ë¤ÏÉõ¤¸¤é¤ì¡¢Èà¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÂÇÎ¨.054¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£3Ï¢Àï¤òÄÌ¤¸¤Æ15ÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á14ÅÀ¤Ï¥ê¥êー¥Õ¿Ø¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥·ー¥Ï¥ó¡¢ÂçÃ«¡¢¥¹¥Í¥ë¤È¤¤¤¦ÀèÈ¯ÁÈ¤Ë¤Ï¤ª¼ê¾å¤²¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢PS¤ÇºÆÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ³Ú´Ñ»ë¤òÈò¤±¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼ý³Ï¤â¶¯Ä´¡£ÆÃ¤Ë½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Îµå¶Ú¤òÄ¾ÀÜ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Èµ¤·¤¿¡£
¢£¥¨·³»þÂå¤ÎÆ±Î½¤â¡ÖÍý²ò¿¼¤Þ¤ë¡×
ÂçÃ«¤Ë¤Ï5²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥·¥å¥ïー¥Ðー¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËÈà¤ò¸«¤Æ¡¢¥Üー¥ë¤Î½Ð¤É¤³¤í¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Êµå¼ï¤ÎÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¡¢Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ´·¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢ºÆ¤ÓÈà¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Üー¥ë¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡¢¤è¤êÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Ë¶¦Æ®¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Þー¥·¥å³°Ìî¼ê¤â¡ÖÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Î¥Üー¥ë¤ò¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¤¿¤È¤¨Èà¤¬¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Îµå¼ï¡¢¤·¤«¤â°ìµéÉÊ¤Î¥Üー¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏÂÐÀï¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢Èà¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤È´¶³Ð¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢PS¤Ç¤ÎºÆÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¡£
10·î¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Î¹¶Î¬Ë¡¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¶¯ÎÏ¥Õ¥£¥êー¥ºÂÇÀþ¤ÈÂçÃ«¤ÎºÆÀï¤Ï¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤½¤¦¤À¡£