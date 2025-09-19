¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç²áµî2Æü´Ö¤Ë4Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÈòÆñ¡½¹ñÏ¢
¹ñÏ¢¤Î¥É¥¥¥¸¥ã¥ê¥¯»öÌ³ÁíÄ¹ÊóÆ»´±¤Ï9·î17Æü¡¢¡Ö¥¬¥¶¾ðÀª¤Ï¹ï¡¹¤È°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÆ®¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¿Í¡¹¤Ï²È¤òÃ¦½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¥¥¸¥ã¥ê¥¯ÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡Ö¿Í¸ý¤Î°ÜÆ°¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¹ñÏ¢¤Î¸½ÃÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£½µ·îÍËÆü¤È²ÐÍËÆü¤ËÌó4Ëü¿Í¤¬Æî¤ØÈòÆñ¤·¤¿¡£8·îÃæ½Ü°Ê¹ß¡¢¤ª¤è¤½20Ëü¿Í¤¬Ä¹µ÷Î¥¤ÎÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÂçÈ¾¤¬½÷À¡¢»Ò¤É¤â¤È¹âÎð¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¥¥¸¥ã¥ê¥¯ÊóÆ»´±¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤Î½÷À¤¬ÉÂ±¡¤ä°å»Õ¡¢À¶·é¤Ê¿å¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÏ©¾å¤Ç½Ð»º¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¹ñÏ¢¿Í¸ý´ð¶â¤Î·Ù¹ð¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÏ¢¿Í¸ý´ð¶â¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¥¶¤Ç¤ÏÌó2Ëü3000¿Í¤Î½÷À¤¬É¬Í×¤Ê¥±¥¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëè½µÌó15¿Í¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬°åÎÅ»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤º¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥É¥¥¥¸¥ã¥ê¥¯ÊóÆ»´±¤Ï¡¢¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÇÂ³¤¯ÀïÁè¤È¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Ç¤Î¾ðÀª¤Î°²½¤¬¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ò¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¼ç¸¢¹ñ²È¤È¤·¤Æ¶¦Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ë¡Ø2¹ñ²È²ò·è¡Ù¤ÎÆ»¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÅØÎÏ¤È´õË¾¤¬¸½¼Â¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë