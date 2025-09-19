¡È¥Ó¥Ó¡É¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡© FF¡õDQ¿Íµ¤¥¥ã¥é¤È¥³¥é¥Ü¡¡¥¹¥¯¥¨¥Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥«¥Õ¥§¤¬¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤Ï¡¢9·î20Æü(ÅÚ)¤è¤êJR¿·½É±ØÅìÆî¸ý¤¹¤°¤Î¥Ñ¥»¥é¥Ü¥¿¥ï¡¼1F¡Á3F¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡ØSQUARE ENIX POP UP CAFE¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥é¥¤¥à¤È¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Á¥ç¥³¥Ü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÀ½¤¿¤¤¾Æ¤¤ä¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼IX¡Ù25¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÆ±ºî¤Ë½ê±ï¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¤ä¤ó¤±¡Ä¥Ó¥Ó¤¬¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ4¼ïÎà¤Î¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤Û¤«
¡¡¡ØSQUARE ENIX POP UP CAFE¡Ù¤Ï¡¢¥Ñ¥»¥é¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿2026Ç¯½Õ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥«¥Õ¥§¡£2¡¦3F¤Ï¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢1F¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤âÅ¸³«¡£¥ª¡¼¥×¥óÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼IX¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¡¢2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¡Á2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¤Î´ü´Ö¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£
¡¡À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¸¥å¥ì¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿¹ë²Ú¤Ê25th¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥±¡¼¥¤ä¡¢³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç4¼ïÎà¤¢¤êÆÏ¤¤¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Î25th¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ó¥Ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤·¤¿1ÇÕ¤ä¥â¡¼¥°¥ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤Î¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¡ØSQUARE ENIX POP UP CAFE¡Ù¤Ï¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯½Õ¤Þ¤ÇÅìµþ¿·½É¤Î¥Ñ¥»¥é¥Ü¥¿¥ï¡¼1F¡¦2F¡¦3F¤Ë¤Æ±Ä¶È¡£
