Perfume¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù½Ð±é¤Ç¶Ã¤½¸¤á¤¿À¾ÏÆ°½¹á¤Î ¡È¥¹¥ê¥à¡É ¤Ê¶á±Æ¡Ä¶Ú¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Û¤É¤Î²ÚÔú¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÂÀ¤é¤Ê¤¤¤È¡×¿´ÇÛ¤â
¡¡9·î19Æü¡¢¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎPerfume¤¬½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¾ÏÆ°½¹á¡Ê¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢³ßÌîÍ¹á¡Ê¤«¤·¤æ¤«¡Ë¡¢ÂçËÜºÌÇµ¡Ê¤Î¤Ã¤Á¡Ë¤¬Â·¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡ÖPerfume¤Ïº£Ç¯¤Ç·ëÀ®25¼þÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈPerfume·ëÀ®25¼þÇ¯¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼Ãç¤Ï¡©Îø°¦¤Ï¡©¡É ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£X¤Ë¤Ï¤½¤Î¥¹¥ê¥à¤Ê»Ñ¤Ë¡¢
¡Ô¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢Áé¤»¤¿¤Ê¤¡¡Õ
¡Ô¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¤â¤¦¾¯¤·ÂÀ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼ó¤Î¥¹¥¸¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Õ
¡¡¤Ê¤É¶Ã¤¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¤Ê¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡£°áÁõ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¼ó¶Ú¤äÏÓ¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É²ÚÔú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤¬¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤òÍÙ¤ë¾ìÌÌ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤Ï¾Ð´é¤ÇÂç¤¤Ê¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤Ï¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿ÏÓ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤ÏÈÖÁÈ½ªÈ×¡¢Ìó2¥¥í¤ÎÆù¤Î²ô¤ËÊñÃú¤òÆþ¤ì¡¢300¥°¥é¥à¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¿Íµ¤´ë²è¡ØµíÆù¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ù¤ËÄ©Àï¡£¿µ½Å¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áé¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊñÃú¤ò»ý¤Ä¼ê¤«¤éÏÓ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¶Ú¤¬ÌÜÎ©¤Ä°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥¹¥ê¥à¤Ê¶á±Æ¤¬»ëÄ°¼Ô¤ËÂç¤¤Ê¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï2022Ç¯¤´¤í¤«¤é¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2022Ç¯¤´¤í¤«¤éÁé¤»¤À¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤êÁé¿È¤¬¸²Ãø¤Ë¸«¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤´¤í¤Ç¤¹¡£Instagram¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï ¡ÈÁé¤»¤¹¤®¡É ¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ËÎå¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸«¤»¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢»Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÏÓ¼þ¤ê¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¤â¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é2Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤â¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡£µ×¡¹¤Ë¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ëá¤¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£