¡¡²È²°¤ÎÅÀ¸¡¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Èµ¶¤ë¡ÖÅÀ¸¡¾¦Ë¡¡×¤Ç¹©»öÂå¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔÉÜ·Ù¤Ï£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¼¸Ë¸©°²²°»Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡Ê£³£´¡Ë¡Êµ¯ÁÊ¡Ë¤éÃË£µ¿Í¤òº¾µ½¤ÈÆÃÄê¾¦¼è°úË¡°ãÈ¿¡ÊÉÔ¼Â¤Î¹ðÃÎ¡Ë¤ÎÎ¾ÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¡¢ÊÌ¤ÎÃË£±¿Í¤òÎ¾ÍÆµ¿¤Ç¿·¤¿¤ËÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ï¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤¬Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à²ñ¼Ò¡Ö¿·ÆüÎ©·úÂ÷¡×¤Ê¤É¤Î¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¤Ç¡¢¡ÖÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¡×¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£¶¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤·¤ÆºòÇ¯£¶¡Á£··î¡¢¿À¸Í»Ô¿ÜËá¶è¤Î½÷À¡Ê£¶£°¡ËÂð¤òË¬¤Í¤Æ¡Ö¶áÎÙ½»Âð¤Ç²°º¬¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢²°º¬¤¬Èô¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤È¤¦¤½¤ò¸À¤Ã¤ÆÅÀ¸¡¡£¡ÖÁêÅö½ý¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Èµ¶¤ê¡¢¹©»öÂå¶â¤È¤·¤Æ£¶£±£¸Ëü±ß¤òº¾¼è¤·¤¿µ¿¤¤¡£ÉÜ·Ù¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤é¤Ïº£Ç¯£¸·î¡¢¡ÖÅÀ¸¡¾¦Ë¡¡×¤ÇÉÜÆâ¤Î¹âÎðÃËÀ¤«¤é¹©»öÂå¶â¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿º¾µ½ÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÜÆâ¤äÊ¼¸Ë¸©Æâ¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÜ·Ù¤Ï´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤ë¡£