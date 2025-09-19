¡Ú¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ÀèÈ¯¡¦¹âÍü¤¬6²ó3¼ºÅÀ¡¢Éð²¬¤¬2¹æ3¥é¥óÊü¤Ä¤â¡Ä4ÈÖ¼ê¡¦Ä¹Ã«ÀîÃèµ±¤¬4¼ºÅÀ¤ÎÍðÄ´¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡Ä19Æü¡¦³ÚÅ·Àï
¡¡19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¿¹ÎÓ¤É¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀô¤Ç¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐ³ÚÅ·Àï¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¹âÍüÍµÌ¡¢ÂÐ¤¹¤ë³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¸Å²ì¹¯À¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï1²óÉ½¡¢¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¡£ÅÄÃæÍÛæÆ¤Î°ÂÂÇ¡¢À¾ÀîÍÚµ±¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àËþÎÝ¤È¤·¡¢ÎëÌÚ³ð¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡1²óÎ¢¡¢¹âÍü¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£2ÂÐ1¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡3²óÉ½¡¢À¾ÀîÍÚµ±¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤·¡¢Éð²¬Î¶À¤¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤Î3¥é¥ó¤òÊü¤Á3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£5ÂÐ1¤È¤·¤¿¡£
¡¡4²óÎ¢¡¢¹âÍü¤Ï¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢Æþ¹¾Âç¼ù¡¦ÀÄÌîÂó³¤¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆó»àËþÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢ÅÄÃæµ®Ìé¤ÎÂÇµå¤òÆóÎÝ¼ê¡¦¾¾ËÜÎ¶Ç·²ð¤¬¼ººö¤·1ÅÀ¤ò¼º¤¦¡£5ÂÐ2¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡5²óÉ½¡¢°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¶¶ËÜÀ±ºÈ¤ò»°ÎÝ¤ËÃÖ¤¡¢¾¾ËÜÎ¶Ç·²ð¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¥ê¡¼¥É¤ò4ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡5²óÎ¢¡¢¹âÍü¤ÏÌµ»à»°ÎÝ¤«¤é¡¢µÈÌîÁÏ»Î¤òÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë´Ö¤Ë»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£6ÂÐ3¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹âÍü¤Ï6²ó73µå¡¢5°ÂÂÇ¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ2¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¡£7²óÎ¢¤«¤é¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦ºå¸ýâ«Î¼¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£Æó»àÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÎ¢¡¢4ÈÖ¼ê¤ÎÄ¹Ã«ÀîÃèµ±¤¬ÅÐÈÄ¡£Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤é°ËÆ£Íµµ¨Ìé¤Î2¥é¥ó¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ê¤É¤Ç°ì»àËþÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢Ê¿ÎÉÎµºÈ¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆþ¹¾Âç¼ù¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï³ÚÅ·¤Ë6ÂÐ7¤ÇÇÔÀï¡£
