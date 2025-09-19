¥¥¹¥Þ¥¤Àé²ì·ò±Ê¡¢¤ªº×¤êÉ÷¤Î¥Ä¥¢¡¼ÂÇ¤Á¾å¤²¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¡×¼«¤é²°Âæ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡ÛKis-My-Ft2¤ÎÀé²ì·ò±Ê¤¬9·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖKis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT¡×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥¹¥Þ¥¤Àé²ì·ò±Ê¡¢¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¾Æ¤¯ºÇÃæ¤Î»Ñ
9·î14Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡ÖKis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT¡×¤ÎÀé½©³Ú¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Àé²ì¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¡ô¤ªº×¤ê¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤ªº×¤êÉ÷¤Î²°Âæ¤Ç¼«¤é¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ò¾Æ¤¯»Ñ¤ä¡¢¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¤¤å¤¦¤ê¤Î1ËÜÄÒ¤±¡¢½©Åáµû¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¡ôóö¤êÉÕ¤¤¤¿¤é½©Åáµû¤Î¹ü¤¨¤°¤«¤Ã¤¿·ï¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¾Æ¤¤¤Æ¤ë»Ñ¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö±ïÆü¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ëµ¤Ê¬¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¡×¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤ªÈè¤ìÍÍ¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥¹¥Þ¥¤Àé²ì·ò±Ê¡¢¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¾Æ¤¯ºÇÃæ¤Î»Ñ
¢¡Àé²ì·ò±Ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
9·î14Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡ÖKis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT¡×¤ÎÀé½©³Ú¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Àé²ì¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¡ô¤ªº×¤ê¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤ªº×¤êÉ÷¤Î²°Âæ¤Ç¼«¤é¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ò¾Æ¤¯»Ñ¤ä¡¢¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¤¤å¤¦¤ê¤Î1ËÜÄÒ¤±¡¢½©Åáµû¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¡ôóö¤êÉÕ¤¤¤¿¤é½©Åáµû¤Î¹ü¤¨¤°¤«¤Ã¤¿·ï¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Àé²ì·ò±Ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¾Æ¤¤¤Æ¤ë»Ñ¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö±ïÆü¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ëµ¤Ê¬¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¡×¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤ªÈè¤ìÍÍ¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û