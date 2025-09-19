i-dle¥ß¥ó¥Ë¡¢Êì´é½Ð¤·¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤ª¼ã¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦i-dle¡Ê¥¢¥¤¥É¥¥¥ë¡Ë¤ÎMINNIE¡Ê¥ß¥ó¥Ë¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Êì¿Æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥ó¥Ë¤Ï¡ÖCutest duo in town¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¤ÎÊì¿Æ¤È¤Î»þ´Ö¤ò¸ø³«¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÊÉ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤ªÂ·¤¤¤Î¥¥ã¥é¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÊìÌ¼¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤ª¼ã¤¤¡×¡Ö¤ªÂ·¤¤¥¥ã¥é¥³¡¼¥Ç¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖËþµÊ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥ß¥ó¥Ë¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÇÊì¿Æ¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
