Ê¿À®¥Ö¡¼¥à¤äRIP SLYME¤ÎÉü³è... ¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î¿·¹ÛÌ®¤«¡©²û¥á¥íÈÖÁÈ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡õ¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È

¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¡ÉÊ¿À®¥Ö¡¼¥à¡É¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
£Ó£Î£Ó¤Ç¡ØÊ¿À®£±·å¡Ù¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÈÊ¿À®£±·åÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¥ª¥Ð¤µ¤ó¤ä¥ª¥¸¤µ¤ó¡É¤À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀ¤Âå¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤é³ØÀ¸»þÂå¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤·¡¢²û¤«¤·¤àÎ®¤ì¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡ÖÊ¿À®»þÂå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö£··î£²Æü¤Ë¡Ø£Ï£Ò£Á£Î£Ç£Å £Ò£Á£Î£Ç£Å¡Ù¤¬¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ø¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡Ù¤ÎÎáÏÂÈÇ£Í£Ö¤ò¸ø³«¡£¡ÈÊ¿À®¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò72¥Í¥¿¤â»Å¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼À¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÂç¥¦¥±¡£³Æ²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇÆ±¶Ê¤¬£±°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø£Ò£É£Ð £Ó£Ì£Ù£Í£Å¡Ù¤â£´·î¤«¤é£±Ç¯¸ÂÄê¤ÇºÆ·ëÀ®¡£11Ç¯Á°¤ËÈà¤é¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØÇ®ÂÓÌë¡Ù¤ò¥Ñ¥í¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¥Ð¥º¤é¤»¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬£¸·î¤Ë¡ØÇ®ÂÓÌë¡Ù¡È¼Ò²ñ¿ÍÊÔ¡É¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤ä390Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¡£¿Íµ¤£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø£Ô£È£Å £Æ£É£Ò£Ó£Ô £Ô£Á£Ë£Å¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤â¸å²¡¤·¤·¤Æ¡¢¡Ø£Ò£É£Ð £Ó£Ì£Ù£Í£Å¡Ù¤â²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ç¾¼ÏÂ¤äÊ¿À®¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î´ë²è¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡Ë
ÎáÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦¾¼ÏÂ¤Î£³À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡Ç24Ç¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¡££¸·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø¾¼ÏÂÊ¿À®ÎáÏÂ ÆüËÜ¿Í¤ò»Ù¤¨¤¿80Ç¯80¶Ê¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢²û¥á¥í¤ò°·¤¦ÈÖÁÈ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤¬¾¼ÏÂ100Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ê¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤·¤Æ¤â²áµî¤Î±ÇÁüÁÇºà¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤ÇÀ©ºîÈñ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿»ëÄ°Î¨¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£¥³¥¹¥Ñ¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊüÁ÷ºî²È¤Ï°ì¿Í¤Ä¤±¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¹ÛÌ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
Ê¿À®¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤â»Å»ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø£Ò£É£Ð £Ó£Ì£Ù£Í£Å¡Ù¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÉü³è¤À¤«¤é¤«¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤è¡£º£Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ËÊ¿À®¥Ò¥Ã¥È¶ÊÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿À®¥Ö¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌò¡É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡Ê24¡Ë¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£ËÜÉÒ»Ë¡Ê54¡Ë¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ê¿À®¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê¥¡¼¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¶õµ¤´¶¤È¥º¥ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÁ°½Ð¤ÎÊüÁ÷ºî²È¤Ï¶ì¸À¤òÄè¤¹¡£
¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¶Ê¤ò°ÛÍÍ¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤¿¤ê¡Ä¡Ä·ÐÈñ¤òºï¸º¤·¤¹¤®¤Æ¡¢²¼Ä´¤Ù¤¬´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬ÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¯¤é°Â¾å¤¬¤ê¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¿ô»ú¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²û¥á¥íÈÖÁÈ¤¬ÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤º¡¢»ëÄ°¼Ô¤â¿©½ýµ¤Ì£¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»þ´Ö¤È¥«¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÈÖÁÈ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤â¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ë¿©¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
²áµî¤Î°ä»º¤ò¿©¤¤ÄÙ¤·¤¿Àè¤Ë¡¢²¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤È¤¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£
