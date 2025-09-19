女優のライリー・キーオ（３６）が、夫でスタントマンのベン・スミス・ピーターセンとの第２子を出産していたことが明らかになった。すでに３歳の娘がいる夫妻に今年、第２子が誕生していたことをライリーの祖母で実業家兼女優のプリシラ・プレスリーが明かした。



【写真】 実の祖父や元義父がすごすぎる！華麗なる一族

エルヴィス・プレスリーさんの元妻としても知られるプリシラは、ピープル誌にこう話す。「私は赤ちゃんが大好き」「ライリーを心から祝福しているわ。彼女には素晴らしい旦那さんと２人の最高の子供がいる」



今は亡きリサ・マリー・プレスリーさんの長女であるライリーは以前、母との子育ての仕方がかなり違うと明かしていた。ライリーはポッドキャスト番組「コール・ハー・ダディ」で、「母は素晴らしい親だった。たぶん母のお父さん（エルヴィス）がそうだったんだと思うけど、私にいつもすごい経験をさせてくれていた」「でも、私としては、そういうことに慣れてしまうと、シンプルなことに喜びを見出すことが難しくなる気がするの」「だから私の子供には、ただ庭で遊んだり、普通のことをしていることに喜びを感じられるようになって欲しい。ゾウやサーカスとかが、いつも用意されていなくてもね」と語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）