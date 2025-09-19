¥Ð¥¿ー¤È¼«²ÈÀ½¤Î¾®ÁÒ¤¢¤ó¤¬ÁêÀÈ´·²¡¡¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤ÎÌ¾¸Å²°¼°¥âー¥Ë¥ó¥°¡¡²¬»³¡Ú¤Û¤Ã¤È¥Þ¥ë¥·¥§¡Û
¤·¤í¤¯¤Þ¥«¥Õ¥§¡¿¾®ÁÒ¥Èー¥¹¥È¤Î¥»¥Ã¥È
¡¡²¬»³¤È¹áÀî¤ÎÃíÌÜ¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤Ã¤È¥Þ¥ë¥·¥§¡£²¬»³¤«¤é¡¢¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¡ª¡ÖÌ¾¸Å²°¼°¤Î¥âー¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î¡Ö¤·¤í¤¯¤Þ¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤¹¡£¥ì¥È¥í´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°8»þ～¸á¸å2»þ¤Þ¤Ç¥âー¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹Ì¾¤Ë¡Ö¤·¤í¤¯¤Þ¡×¤ÈÉÕ¤±¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡Ä¼Â¤Ï¥ªー¥Êー¤ÎÌ¾»ú¤¬·§Âå¤µ¤ó¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¡Ö¤·¤í¤¯¤Þ¡×¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÈÖ¿Íµ¤¤¬Ì¾¸Å²°¼°¤ÎÄêÈÖ¡Ö¾®ÁÒ¥Èー¥¹¥È¡×¤òÉÕ¤±¤¿¥âー¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤æ¤ÇÍñ¡¢¥³ー¥Òー¥¼¥êー¡¢¥µ¥é¥À¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢¥Èー¥¹¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥é¥¹¤ÎÎÁ¶â¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¾®ÁÒ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ü70±ß¡Ë
¡Ê¤·¤í¤¯¤Þ¥«¥Õ¥§¡¿±÷ÅìÈþ·î¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼«²ÈÀ½¤Î¤¢¤ó¤³¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Å¤µ¤â¹µ¤¨¤á¤Ç¡£¤¢¤ó¤³¤È¥Ð¥¿ー¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸ü¤á¤ËÀÚ¤Ã¤¿¿©¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿ー¤òÅÉ¤ê¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¾®ÁÒ¤¢¤ó¤ò¤Î¤»¤Æ¥ªー¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥¿ー¤Î±öÌ£¡×¤È¡Ö¾®ÁÒ¤¢¤ó¤Î´ÅÌ£¡×¤¬ËÜÅö¤ËÁêÀÈ´·²¡ª¡¡¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤¥Ïー¥â¥Ëー¤òÁÕ¤Ç¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Ï°ìÈÖ¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ê¡¢¥Ô¥¶¥Èー¥¹¥È¤È¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òÉÕ¤±¤¿¥âー¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ü500±ß¡Ë
¡¡¥Ô¥¶¥Èー¥¹¥È¤Î¤È¤í¤±¤ë¥Áー¥º¤¬ÀäÉÊ¡£¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤òÁª¤Ö¤È¡¢¡Ö¤·¤í¤¯¤Þ¡×¤Î¥é¥Æ¥¢ー¥È¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍñ¤Ï·ÀÌóÇÀ²È¤µ¤ó¤«¤é¡¢ÌîºÚ¤ÎÊý¤Ï¿å¹ÌºÏÇÝ¤Î¥ì¥¿¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ñºà¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¤·¤í¤¯¤Þ¥«¥Õ¥§¤Î¡Ë¥âー¥Ë¥ó¥°¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤¤°ìÆü¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥âー¥Ë¥ó¥°¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡Ö¤·¤í¤¯¤Þ¥«¥Õ¥§¡×¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãó¼Ö¾ì¤¬6ÂæÊ¬¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤´ÍèÅ¹²¼¤µ¤¤¡£¤ªÅ¹¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ê2025Ç¯9·î19ÆüÊüÁ÷¡ÖNews Park KSB¡×¤è¤ê¡Ë