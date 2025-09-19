¡Ô·ÝÇ½³¦¤á¤¶¤¹Â©»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¡Õ¡ÖÅØÎÏ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é±þ±ç¤·¤Ê¤¤¡×Î¥º§¹ðÇò¤ÎÁêÀî¼·À¥¤¬¥¸¥å¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¤Ä©Àï¤Î¼¡ÃË¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Åß¤Î»þÂå
¡ØÌ´¸«¤ë¾¯½÷¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡ØÎø¿´¡Ù¤Ê¤É¡¢1990Ç¯Âå¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥º¡¦ÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¡£º£Ç¯8·î¤ÎµÇ°¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÏÁ´6¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¡¢9·î¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Ö¥é¥¸¥ëÍ§¹¥¸òÎ®¿ÆÁ±Âç»È¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢±ä¤Ù3Ëü¿Í¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇBEST30¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¡ÃË¤ÎÑÛÀ¸·¯
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤ÍÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¾õÂÖ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡×¨¡¨¡Î¥º§¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿ÁêÀî¤À¤¬¡¢3¿Í¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼«Ê¬¤ËÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¼¡ÃË¡¦ÑÛÀ¸¡Ê¤ê¤ª¡Ë·¯¡Ê18¡Ë¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ØÂè38²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤ËÄ©ÀïÃæ¤À¡£
¡¡Êì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢°¦Â©¤ÎÄ©Àï¤ò¤É¤¦¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÁêÀî¤ËÑÛÀ¸·¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤ÈÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£¡ÚÁ´5²ó¤ÎÂè4²ó¡£Î¥º§¤Î¾ÜºÙ¤ò¹ðÇò¤·¤¿µ»ö¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¨¡¨¡¼¡ÃË¤ÎÑÛÀ¸·¯¤¬·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©¡¡ÀèÆü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âÁêÀî¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤«¤ì¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯¾¯¤Îº¢¤«¤é¥É¥é¥à¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¡¢Ã¡¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ²»³Ú¤ÎÆ»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤óJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊÂç¼ê´Ú¹ñ·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼«Ê¬¤Ç¾¡¼ê¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¶½Ì£¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¡Ø¼Ì¿¿¤ò¡Ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¡Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¡Ù¤È¡£±þÊç¤·¤¿¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼º¤ï¤º¤ËÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¿ôÂ¿¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éBEST30¤Þ¤Ç¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥à¤¬Êì»Ò¤Îå«¤ò¿¼¤á¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¾å¤Î»Ò¡ÊÄ¹ÃË¡Ë¤È²¼¤Î»Ò¡ÊÄ¹½÷¡Ë¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¡Ê·ÝÇ½³¦¤Ë¡Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÑÛÀ¸¤¬¥É¥é¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£3¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿¿¤óÃæ¤Î»Ò¤Ã¤Æ¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÈà¤Ï°ìÈÖ¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤À¤«¤éÈà¤Ë¥É¥é¥à¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤´¤¯Ì©¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Â¾¤Î·»Ëå¤È¤Ï°ã¤¦»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥É¥é¥à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡ÁêÀî¤µ¤ó¤´¼«¿È¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¸·¤·¤µ¤â·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¨¤¨¡£¼Â¤Ï»ä¡¢·ëº§¤·¤Æ½Ð»º¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤«¤é40ÂåÁ°È¾¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡¢»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±´ü¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂè°ìÀþ¤Ç¤¹¤´¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¤Ï²È¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¼Ò²ñ¤«¤éÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¤»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£´ÊÃ±¤Ê»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¤½¤¦¤·¤¿·ÝÇ½³¦¤Î¸·¤·¤µ¤ò¡¢ÑÛÀ¸·¯¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¡Ø´ÊÃ±¤Ê»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¼ñÌ£ÄøÅÙ¤Î±éÁÕ¤Ç¤ÏÃ¯¤âÎÉ¤·¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯»þ¤â¡ÊÁêÀî¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ê¤É¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡Ë¿¥ÅÄÅ¯Ïº¤µ¤ó¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢Èà¤¬YOSHIKI¤µ¤ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤ËYOSHIKI¤µ¤ó¤¬Ä¾ÀÜÈà¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø·¯¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Î10ÇÜ¡¢20ÇÜ¤ÏÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤â¤¦²¿¤â¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬Èà¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥É¥é¥à¤ÎÎý½¬¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£Èà¤¬À¤¤ÎÃæ¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÈà¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¡ØÅØÎÏ¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é±þ±ç¤·¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÈà¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µÉ×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤ëÁêÀî¡£°ìÊý¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»Å»ö¡¢¤½¤·¤ÆºÆº§¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿Ò¤Í¤¿¨¡¨¡
