¡¡11·î3Æü³«ºÅ¤Î¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡Ù¡Ê¿À¸Í¡¦GLION ARENA KOBE¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥«¡¼¥ÉÈ¯É½²ñ¸«¤¬19Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ðvs.°Â°æÈôÇÏ¤Î¡È¿²¶È»ÕÂÐ·è¡É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Î¾¼Ô¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÀÅ¤«¤Ë²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð¡Ö¾×·â¤Ç¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡ÈJTT¤Î¿²¶È»Õ¡É°Â°æÈôÇÏ¤Î°ìËÜÀë¸À¤ËÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß
¡¡¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ìËÜ¾¡¤Á¤È¤¤¤¦À¸¿è¤Î¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¡¦¼¯»ÖÂ¼¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é½ÀÆ»¤È½À½Ñ¤ËÎå¤ß¡¢½À½Ñ¤Ç¤Ï¹õÂÓ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È2020Ç¯¤Ë¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤ÇMMA¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£DEEP¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢24Ç¯9·î¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³1¥é¥¦¥ó¥É°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢º£Ç¯6·î¤Î»¥ËÚÂç²ñ¤ÇRIZIN½é»²Àï¡£¸åÆ£¾æ¼£¤ÈÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬È½ÄêÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î¤ÎDEEP¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤·RIZIN¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡Ù¤Î¹õé¬é¯¤¯¤ó¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤·¤Æ°ÊÍè¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡ÈJTTºÇ¶¯¤Î¿²¶È»Õ¡É°Â°æ¤Ï¡¢½ÀÆ»¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Âç³Ø»þÂå¤ËBreakingDownÂè1²ó¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡ÖÄ«ÁÒÌ¤Íè1Ç¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2´üÀ¸¤È¤·¤ÆJTT¤Ë²ÃÆþ¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·3Àï3¾¡¤ÎÀïÀÓ¡£¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬º£²ó¤«¤é¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Â°æ¤Ï¡Ö¼¯»ÖÂ¼Áª¼ê¤Ï¿²µ»¤¬¾å¼ê¤À¤±¤ÉÁ´Á³Éé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ·â¤Ç¥Ð¥ó¤Ã¤Æ¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¿²µ»¤Ç¶Ë¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¼¯»ÖÂ¼¤Ï¡Ö½ÀÆ»¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤°¤é¤¤¤·¤«¾ðÊó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢»î¹ç¤â¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼¤«¤éÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¿²µ»¤ÇËÍ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¾×·â¤Ç¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÂÇ·â¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¿²µ»¤Ç¶Ë¤á¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¡¢ÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½À½Ñ¹õÂÓ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤Î¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÃÇ¸À¡£°Â°æ¤¬¡ÖËÍ¤â½À½Ñ¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÉé¤±¤Ê¤¤¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿²µ»ÂÐ·è¤Ç¤¤ì¤ÐÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤¹¤â¡¢¼¯»ÖÂ¼¤Ï¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤Æ³Ê¤Î°ã¤¤¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡ü¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡ÙÄÉ²ÃÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¦½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¡Ú²¦¼Ô¡Û°Ëß·À±²Ö vs. ¡ÚÄ©Àï¼Ô¡ÛÂçÅçº»½ïÎ¤
¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé
ËàÅè°ìÀ° vs. ÌÚÂ¼É¢Ìé
¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé
¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð vs. °Â°æÈôÇÏ
¡¦¥Õ¥é¥¤µé
¥È¥Ë¡¼¡¦¥é¥é¥ß¡¼vs.»³Æâ¾Ä
¡¦120¥¥íµé
µ®¸¿À vs. MAXµÈÅÄ
¡¦OP¥Õ¥¡¥¤¥È¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé
NOEL vs. ³¤ºé¥¤¥ë¥«
¡ü´ûÊó¥«¡¼¥É
¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé
Çë¸¶µþÊ¿vs.½©¸µ¶¯¿¿
¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé
ÃæÅçÂÀ°ìvs.¸åÆ£¾æ¼£
¡¦¥é¥¤¥Èµé
»¨²ì¡È¥ä¥óË·¡ÉÃ£Ìé vs. ¥Ì¥ë¥Ï¥ó¡¦¥º¥Þ¥¬¥¸¡¼
¡¦¥é¥¤¥Èµé
±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯vs.ºùÄíÂçÀ¤
