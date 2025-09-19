Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

19ÆüÀµ¸áÁ°¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬¡¢¿·³ã¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤ÆÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÃåÊØ¤¬·ç¹Ò¤¹¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿·³ã¶õ¹Á»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19ÆüÀµ¸áÁ°¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬¿·³ã¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤¹¤ëºÝ¡¢³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤ÆÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µ¡ÂÎ¤ÏÅö»þ·±ÎýÃæ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÂâ°÷¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥±¥¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

ÌÜ·â¤·¤¿¿Í
¡Ö¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡©

ÌÜ·â¤·¤¿¿Í
¡Ö¤Ê¤ó¤«»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÁð¤ÎÊý¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×

¸á¸å3»þ»þÅÀ¤Ç¡¢2¤Ä¤Î³êÁöÏ©¤Î¤¦¤Á¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ëB³êÁöÏ©¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯ÃåÊØ¤¬·ç¹Ò¤¹¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£