¡ÚÂ®Êó¡Û¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¹çÃ×¤¹¤ëÌîÅÞ¤ÈÏ¢Î©À¯¸¢ÁÈ¤à¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏÀµ¼°É½ÌÀ
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï19Æü¡¢ÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤¬¹çÃ×¤¹¤ëÌîÅÞ¤ÈÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï19Æü¡¢ÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¡¢·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂçÃÀ¤Ê¡Ö´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¡×¤È¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñ¡×¤Ç¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¤Î³ÎÊÝ¤È¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¯ºö¤Ë¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÆ³Æþ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤Û¤«¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¼óÅÔ¤Î´íµ¡´ÉÍýµ¡Ç½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¸þ¤±¡¢À©ÅÙ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤â·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤¬¹çÃ×¤¹¤ëÌîÅÞ¤È½ÐÍè¤ì¤ÐÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â»Ô»á¤Ï¡¢¡Ö¼«¸øÏ¢Î©¤¬´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤¬¹çÃ×¤¹¤ëÌîÅÞ¤È¤ÏÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£