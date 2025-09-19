¤Ë¤ó¤Ù¤ó °ì½Á½ÜºÚ ÆüËÜ¶¶¤À¤·¾ì À¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¤Ë¤ó¤Ù¤ó¤Ï9·î25Æü¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÀ¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹ÃÏ²¼2³¬ÁÚºÚ¥Õ¥í¥¢¤Ë¡¢¤À¤·¤ÎÁÚºÚÀìÌçÅ¹¡Ö°ì½Á½ÜºÚ ÆüËÜ¶¶¤À¤·¾ì À¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¤½¤´¤¦À¾Éð¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æü¡¹¤Î¿©Âî¤òË¤«¤ËºÌ¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
³«Å¹µÇ°¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢9·î25Æü¡Á10·î1Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿Íµ¤ÊÛÅö¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¡£¡Ö¤½¤´¤¦À¾Éð¸ÂÄê ¤À¤·¿æ¤¹þ¤ßÁ·ÊÛÅö¡×¤òÀÇ¹þ¤ß1093±ß¡ÊÄÌ¾ï1201±ß¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¶å½£»º²ÚÌ£·Ü¤½¤Ü¤íÊÛÅö¡×¤òÆ±843±ß¡ÊÆ±951±ß¡Ë¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢9·î25Æü¡Á27Æü¤Î3Æü´Ö¡¢ÊÛÅö¤äÁÚºÚ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¡Ê³ÆÆüÀèÃå100¿Í¡Ë¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤ß¤½½Á¡Ö»êÊ¡¤Î°ìÏÐ ¤ï¤«¤á¤Î¤ª¤ß¤½½Á¡×1¤Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£