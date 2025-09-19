TENDRE¡¢Á´8¶Ê¼ýÏ¿¤Î¥»¥ë¥Õ¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¡¡Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØGRATEFUL DAYS¡Ù³«ºÅ¤â
¡¡TENDRE¤¬¡¢3Ç¯¤Ö¤ê5ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTENDRE¡Ù¤ò10·î1Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§TENDRE¡¢¡È²»³Ú¤ÎÆ»¡É¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë´¶Æ°¤Î¥¹¥Æー¥¸¡¡²Ï¸¶ÂÀÏ¯¤ÎÎ¾¿Æ¤È¤â¶¦±é²Ì¤¿¤·¤¿¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖHAPPY END¡×¡ÖRUNWAY¡×¤ò´Þ¤àÁ´8¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØONE-MAN TOUR 2025 ¡ÈGRATEFUL DAYS¡É¡Ù¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½éÆü¤Ï11·î26Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤Ç¡¢9·î27Æü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë