ÊÆGoogle¤Ï9·î18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Web¥Ö¥é¥¦¥¶¡ÖChrome¡×¤ËAI¡ÖGemini¡×¤òÅý¹ç¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Web¾ðÊó±ÜÍ÷¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ëChrome¤ò¡¢AI¤¬¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯É½¤ÇÆ±¼Ò¤Ï¡ÖChrome»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ïº£Ç¯5·î¤ËGoogle I/O 2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Chrome¤Ç±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡ÖGemini in Chrome¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î±Ñ¸ìÀßÄê¤ÎGoogle AI Pro/Ultra¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢Äó¶¡ÂÐ¾Ý¤¬ÌµÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡¦±Ñ¸ìÀßÄê¡¢Mac/ Windows¡Ë¤Ë¤â³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤ËGoogle Workspace¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤â¡¢iOSÈÇChrome¤Ç´Ö¤â¤Ê¤¯Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¡£Android¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËGemini¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇGemini in Chrome¤Ç¤Ï±ÜÍ÷Ãæ¤Î¥¿¥Ö¤Î¤ß¤¬Gemini¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ£¿ô¤Î¥¿¥Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î°ã¤¤¤òGemini¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
Chrome¤Î±ÜÍ÷ÍúÎò¤â¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¥¡¼¥ï¡¼¥É¸¡º÷¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿²áµî¤ÎË¬Ìä¥Ú¡¼¥¸¤äÆÉ¤ó¤Àµ»ö¤â¡¢¼«Á³¸À¸ì¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Google¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢YouTube¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Google¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¤â¶¯²½¤µ¤ì¤ë¡£±ÜÍ÷Ãæ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²ñµÄ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄê¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥×¤Ç¾ì½ê¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Gemini in Chrome¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊAIµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¥¢¥É¥ì¥¹¥Ð¡¼¤«¤éGoogle¸¡º÷¤Î¡ÖAI¥â¡¼¥É¡×¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£AI¥â¡¼¥É¤Ç¤Î¸¡º÷¤Ï¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Î±¦Ã¼¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡ÖAI Mode¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï9·îÃæ¤ËÊÆ¹ñ¤Ç±Ñ¸ì¤«¤éÄó¶¡³«»Ï¤·¡¢¿ô½µ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤È¸À¸ì¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¡¼¥Õ¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤Î¶¯²½ÊÝ¸î¥â¡¼¥É¤Ç¤¹¤Ç¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÚÎÌAI¥â¥Ç¥ë¡ÖGemini Nano¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÝ¸îµ¡Ç½¤¬¡¢º¾µ½Åª¤Ê·ÊÉÊÉ½¼¨¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤òÁõ¤¦·Ù¹ð¤Ê¤É¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤òµ½¤³¤¦¤È¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ë¤â³ÈÄ¥¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿·µ¡Ç½¤ä¶¯²½¤¬º£¸å¿ô½µ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¿ô¥«·î°ÊÆâ¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·¿¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÆ³Æþ¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ÎÍ½Ìó¤ä¿©ºà¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÎÃíÊ¸¤Ê¤É¡¢Web¾å¤Ç¤Î¥¿¥¹¥¯¤Î½èÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Gemini¤¬¼«Æ°ÆþÎÏ¤ä¥Ú¡¼¥¸Á«°Ü¡¢³ÎÇ§¥×¥í¥ó¥×¥È¤ÎÄó¼¨¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
