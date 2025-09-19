¡Ø³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ÙÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡×¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¡×(Á´12¼ï¡¢³Æ7,500±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ9·î19Æü 16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PCÍÑ¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ø³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼(³Ø¥Þ¥¹)¡Ù¤«¤é¡¢Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¡Ø¤â¤Õ¤°¤Ã¤È ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡Ù¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤ëÌ¾Á°Æþ¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£Á´12¼ï¤«¤é¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
