¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Û²£ÉÍ¤Î¥ì¥ª¥ó¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¿·HC½¢Ç¤²ñ¸«¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥³¡¼¥Á¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡¦1Éô¤Î²£ÉÍ¤Ï19Æü¡¢¥ì¥ª¥ó¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É»á¡Ê47¡Ë¤Î¿·¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë½¢Ç¤²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÎCTB¡¢FB¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2004Ç¯¤Ë¥ä¥Þ¥Ï¡Ê¸½¡¦ÀÅ²¬¡Ë¡¢2009Ç¯¤Ë¶áÅ´¡Ê¸½¡¦²Ö±à¡Ë¤ÈÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥¯¥ë¥»¡¼¥¿¡¼¥º¤ä¥Ö¥ë¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£2025¡½26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²£ÉÍ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ö»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤ÈÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï8°Ì¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¡£¿·»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¼è¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡×¤È²þÁ±ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¼ã¼ê¤¬ÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¥±¥¢¤ò¤¹¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯¤ß¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤óÍ¥¾¡¡£Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤âÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤ÆËèÆüÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¥ºÁ°´ÆÆÄ¡Ê¸½¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤äBLÅìµþ¤Î¥È¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¡¼HC¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²£ÉÍHC½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÌ¾¾¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö2¿Í¤ÏÆ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥¨¥´¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤³¤Î3¤Ä¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£