¡Ú¥·¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¡ÛÃæÅè¾ï¹¬¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡£¤â¤Ã¤È¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¤Æ¡×¸¶Ã¤ÆÁ»á¤Î¥·¥Ë¥¢»²ÀïÇ®Ë¾
¡¡¡þÃË»Ò¥·¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ÆüËÜ¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Âè2Æü¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¡ÁêÌÏ¸¶GC¡á6997¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡¥³¡¼¥¹Æâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼48¾¡¤ÎÃæÅè¾ï¹¬¡Ê70¡áÀÅ¥Ò¥ë¥ºCC¡Ë¡¢Á°µð¿Í´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê67¡Ë¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÃ«Àî¿¿Íý»á¡Ê62¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡Âç²ñ½é½Ð¾ì¤Î¸¶»á¤ÏÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤ÆÄÌ»»27¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£¥Û¡¼¥à¥³¡¼¥¹¤ÇÍ½ÁªÍî¤ÁÇ»¸ü¤À¤¬¡ÖÁêÌÏ¸¶GC¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅè¤â¡ÖÈà¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÏËÜÅö¤Ë¾å¼ê¡£¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤â¤¤¤¤¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¡Ö¤³¤Á¤éÂ¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¸¶¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£