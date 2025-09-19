¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡Ö²È¤ò¶¯À©Âàµî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÈÊüÏ²¤ÎÎ¹¡É¤Ë½Ð¤ë¤ÈÀë¸À¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍýÍ³¤Ï¡Ä
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡Ê27¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö»°Ç¼Êª¸ì¡×¤Ë½Ð±é¤·¡ÈÊüÏ²¤ÎÎ¹¡É¤Ë½Ð¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯4·î¤«¤é½©ÅÄ¸©ÅìÀ®À¥Â¼¤Î¡ÖÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¸¸Åß¼Ë¡×ÊÔ½¸¼Ô¡¦Ì§ÎØ¸ü²ð»á¤È¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ç°Í´êÂà¿¦¡£¤Þ¤¿¡Ö²È¤ò¶¯À©Âàµî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¼Ö¤Ç1Ç¯¤¯¤é¤¤ÊüÏ²¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö²È¤È¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¡£½»½êÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¤·¤µ¡£²È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÆÃÄê¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡È¤¤¤Ä¤Ç¤â°ÜÆ°¤·¤Æ¤ä¤ë¤¼!¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ17Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡Ö²È¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç·Ú¥Ð¥ó¤Ç½©ÅÄ¤òÊüÏ²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö°Â¿´¤·¤Æµ¢¤ì¤ë²È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·Ú¥Ð¥ó¤ÇÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÃæÇñÍÑ¤Ë¼Ö¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£