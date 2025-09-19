Åì¾Ú½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ257±ß°Â¡¡Æü¶äETFÈ¯É½¤ÇºÇ¹âÃÍ¤¬È¿Íî
¡¡19Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬È¿Íî¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ257±ß62Á¬°Â¤Î4Ëü5045±ß81Á¬¡£¸á¸å¤Î¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ËÆü¶ä¤¬¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ÎÇäµÑÊý¿Ë¤òÈ¯É½¡£»Ô¾ì¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ë³ô¼°¿ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢¼ûµë¤¬´Ë¤à¤È¤Î·üÇ°¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ï¢Æü¤Î¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤«¤é°ìÅ¾¡¢Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ÇÇä¤êÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ800±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÀáÌÜ¤Î4Ëü5000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«Êý¤ÏÁ°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¡£Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ500±ßÄ¶¾å¤²¡¢4Ëü5800±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤ÆºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£