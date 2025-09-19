¸ÇÄê¶âÍø¾å¾º¤Ç¡Ö½»Âð¥íー¥ó¡×¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÉÔ°Â¡Äº£¡ÈÃíÊ¸½»Âð¡É¤ò·ú¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤È¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤Ù¤¡©
¸ÇÄê¶âÍø¤¬¾å¾º¤·»Ï¤á¤¿º£¡¢¶âÍøÁª¤Ó¤Ï½»Âð¥íー¥ó·×²è¤ÎÍ×
½»Âð¥íー¥ó¤Î¶âÍø¤Ï¡¢¼ÚÆþ¶â³Û¤ä´ü´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÍèÅª¤Ê²È·×¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢ÆÃ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¸ÇÄê¶âÍø¤Î¾å¾º¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÎÅ¾´¹¤ä¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶âÍø¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢10Ç¯¸ÇÄê¤äÁ´´ü´Ö¸ÇÄê¤Ê¤É¤Î¶âÍø¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï1¡óÌ¤Ëþ¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤¿¸ÇÄê¶âÍø¾¦ÉÊ¤â¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¤Ï1.5¡ó～2.0¡óÂæ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤ÏÆü¶ä¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À0.3～0.5¡óÁ°¸å¤ÎÄã¿å½à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¾å¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¡×¤¬¾ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢½»Âð¥íー¥ó¶âÍø¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¤ªÆÀ¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÂÄêÀ¤ä¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÀïÎ¬ÅªÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ÇÄê¶âÍø¤ÈÊÑÆ°¶âÍø¤Î°ã¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦
¶âÍø¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¤¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿½»Âð¥íー¥óÁª¤Ó¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£É½1¤Ç¡¢¸ÇÄê¶âÍø¡¦ÊÑÆ°¶âÍø¡¦´ü´Ö¸ÇÄê·¿¤Î3¼ïÎà¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É½1
¡Ê2025Ç¯»þÅÀ¡Ë Ìó1.5～2.0¡ó Ìó0.3～0.5¡ó ¸ÇÄê´ü´Ö¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë ¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í Ä¹´üÅª¤Ê°ÂÄê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í Áá´üÊÖºÑ¡¦¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ì¤ë¿Í ¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤¬ÌÀ³Î¤Ê¿Í
¢¨É®¼ÔºîÀ®
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶âÍø¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢°ì³µ¤Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¼«¿È¤Î²È·×¤Î°ÂÄêÀ¤ä¡¢¾Íè¤Î¼ýÆþ¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯°Ê¹ß¤Î¶âÍøÆ°¸þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
½»Âð¥íー¥ó¤Î¶âÍø¤Ï¡¢·ÐºÑ¾ðÀª¤äÀ¯ºö¶âÍø¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Æü¶ä¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤Î½ªÎ»¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ì¤ÐÊÑÆ°¶âÍø¤â½ù¡¹¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©¤ä·ÐºÑ²óÉü¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¶âÍø¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢º£¸å¤Ï¡ÖÊÑÆ°¶âÍø¤Î¾å¾º¥ê¥¹¥¯¡×¤ò¤É¤¦¸«ÀÑ¤â¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ôÇ¯°ÊÆâ¤ËÂç¤¤¯¾å¤¬¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢20Ç¯¡¢30Ç¯¤È¤¤¤¦ÊÖºÑ´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¶âÍø¤ÎÊÑÆ°¤¬²È·×¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ã»´üÅª¤Ê¶âÍøº¹¤À¤±¤ò¸«¤ÆÊÑÆ°¶âÍø¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¡×¡Ö¾Íè¤Î¼ýÆþ¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃíÊ¸½»Âð¤ò·ú¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö½»Âð¥íー¥ó¤ÎÁÈ¤ßÊý¡×¤â½ÅÍ×
ÃíÊ¸½»Âð¤ò·ú¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢·úÇä½»Âð¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÅÚÃÏ¹ØÆþÈñ¡¦Àß·×Èñ¡¦¹©»öÈñ¤Ê¤É»ÙÊ§¤¤¤¬ÃÊ³¬Åª¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤®Í»»ñ¤äÊ¬³äÍ»»ñ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ñ¶â·×²è¤¬¤ä¤äÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢½»Âð¥íー¥ó¤Î¡Ö¶âÍø¥¿¥¤¥×¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍ»»ñ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤ä¡Ö·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤ÎÍ¾ÃÏ¡×¤â´Þ¤á¤ÆÁ´ÂÎÅª¤Ê»ñ¶â·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½»Âð´°À®¸å¤Ë°ì³çÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¡¢¤Ä¤Ê¤®Í»»ñ¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë»ÙÊ§¤¦ÍøÂ©¤ò´Þ¤á¤¿ÁíÊÖºÑ³Û¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃíÊ¸½»Âð¤Ï»ÅÍÍ¤äÀßÈ÷¤Î¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁíÈñÍÑ¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¶âÍø¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤Æ·î¡¹¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ëº¹¤¬½Ð¤ëÊ¬¡¢»ÅÍÍ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ëÍ½»»¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²È¤Å¤¯¤ê¤È»ñ¶â·×²è¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ÇÄê¶âÍø¤ÈÊÑÆ°¶âÍø¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àµ²ò¤«¤Ï¾ÍèÀß·×¼¡Âè
½»Âð¥íー¥ó¤Î¶âÍøÁª¤Ó¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö¶âÍø¤¬°Â¤¤Êý¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÇÄê¶âÍø¤ÏÊÖºÑ·×²è¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¤°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½é´ü¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÑÆ°¶âÍø¤Ï·î¡¹¤ÎÊÖºÑ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¶âÍø¾å¾º»þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯°Ê¹ß¤Ï¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÃíÊ¸½»Âð¤ò·ú¤Æ¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿µ½Å¤ÊÁªÂò¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²È·×¤Î°ÂÄêÀ¡¢¼ýÆþ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÁªÂò¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤½»Âð¹ØÆþ¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
