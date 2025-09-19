¿·¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×È¯Çä¡ª ¤Û¤Ü¡Ö¡È·Ú¥µ¥¤¥º¡É¥Ü¥Ç¥£¡×¡õ¥¿¥Õ´¶¤¢¤ë¡ÖÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×ºÎÍÑ¡ª ÆÈ¼«¤Î¡Ö¤ªÞ¯ÍîÆâÁõ¡×¤ä¡È¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¡É¹¤¤¼ÖÆâ¶õ´Ö¤âÌ¥ÎÏ¡ª ¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥¯¥í¥¹¡×ÅÐ¾ì¡ª
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö»Ö¸þ¤òËþ¤¿¤¹¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×È¯Çä¡ª
¡¡¥Ò¥ç¥ó¥Ç¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2025Ç¯9·î10Æü¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈEV¡ÖINSTER¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¤Î¿·¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡ÖINSTER Cross¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¤òÀµ¼°¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¡¢¤è¤êËÁ¸±¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë»ÅÍÍ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï°ìÁØÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÈÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Î¿·¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿EV¤Ç¡¢2024Ç¯6·î¤Ë¡Ö³ø»³¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡×¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢2025Ç¯4·î¤«¤éÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´Ä¹3830mm¡ßÁ´Éý1610mm¡ßÁ´¹â1615mm¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤Î·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤è¤ê¤ï¤º¤«¤ËÂç¤¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢2580mm¤È¤¤¤¦¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿Í4¿Í¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¡£
¡¡¥Ô¥¯¥»¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎºÙ¤¤Æ»¤«¤é¹Ù³°¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤ä¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢2025Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥«¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¸¥ã¥Ñ¥óR¡õD¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÏÄãÂ®°è¤Ç¤Î½Å¸ü´¶¤ò¹â¤á¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÆüËÜÆÃÍ¤ÎÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀìÍÑ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆµÞÈ¯¿Ê¤òÍÞÀ©¤¹¤ëPMSA¤âÅëºÜ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ò¥ç¥ó¥Ç¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¼·¸Þ»°ÌÚÉÒ¹¬»á¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËºÆ»²Æþ¤·¤Æ3Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éµá¤á¤ë¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤º¤Ä³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î³«È¯¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯È¿±Ç¤µ¤»¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¯¥ë¥Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥¯¥í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MSV¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È3¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¥à¡¦¥¸¥§¥Ï»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»î¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤òÈ¿±Ç¤·¡¢³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡É¸½à¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÈæ¤Ù¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î´¶À¤ò¤è¤ê¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ê¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸ÄÀ¤ò¤è¤êÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀìÍÑÁõÈ÷¤¬¤â¤êÂô»³¡ª É¸½à¥â¥Ç¥ë¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3845mm¡ßÁ´Éý1610mm¡ßÁ´¹â1715mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2580mm¤Ç¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤è¤êÁ´¹â¤ò¹â¤á¤ÆSUV¤é¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¡£
¡¡ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï5.3m¤È¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤ÆÃÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤«¤é·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ê¡¢ÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁ°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥µ¥¤¥É¥·¥ë¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡¢17¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¿¥Õ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÇÂç75kg¤Þ¤ÇÀÑºÜ²ÄÇ½¤ÊÂç·¿¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂç¤¤Ê²ÙÊª¤ÎÀÑºÜÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï5¿§¤òÀßÄê¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥Ê¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥Þ¥Ã¥È¡×¡Ö¥À¥¹¥¯¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥Ã¥È¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ö¥ê¡¼¥Á¥É¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡×¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥¯¥í¥¹ÀìÍÑ¿§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï´ðËÜÅª¤Ë2Îó¥·¡¼¥È4¿Í¾è¤ê¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀìÍÑ»ÅÍÍ¤òÀßÄê¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥ì¡¼¤È¥«¡¼¥¤ò´ðÄ´¤Ë¥é¥¤¥à¥¤¥¨¥í¡¼¤òº¹¤·¿§¤È¤·¤¿¡Ö¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¥é¥¤¥È¥«¡¼¥¡×¤Î¥³¥ó¥Ó¥·¡¼¥È¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢»Ö¸þ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸åÀÊ¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¡õ¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¡£¼ÖÃæÇñ¤ä²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß¹þ¤ß¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²÷Å¬ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÆâ³°¤ÇÅÅµ¤À½ÉÊ¤ËµëÅÅ¤Ç¤¤ëV2Lµ¡Ç½¤äNFC¥«¡¼¥É¥¡¼ÂÐ±þ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¡¼¡¢Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤òÉ¸½àÅëºÜ¡£
¡¡¥·¡¼¥È¤Ï¹çÀ®Èé³×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á°ÀÊ¤Ë¤Ï¥Ò¡¼¥¿¡¼¤È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ÷¤¨¤Æ¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤âÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHyundai SmartSense¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥»¥ó¥¹¡Ë¡×¤òÃæ¿´¤Ë½¼¼Â¡£
¡¡Á°Êý¾×ÆÍËÉ»ß¥¢¥·¥¹¥È¤ä¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ê¥ÓÏ¢Æ°¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¹âÂ®Æ»Ï©Áö¹Ô»Ù±ç¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤ä¸åÊý¾×ÆÍËÉ»ß¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤ÉÃó¼Ö»Ù±çµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤«¤é¥ì¥¸¥ã¡¼¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï85kW¡ÊÌó115ps¡Ë¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤È49.0kWh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¶îÆ°Ë¡Êý¼°¤ÏFF¤È¤·¡¢WLTC¥â¡¼¥É¤Ç393km¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò³ÎÊÝ¡£
¡¡ÉáÄÌ½¼ÅÅ¡ÊAC200V¡Ë¤ÈCHAdeMOµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ç¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁö¹ÔÀÇ½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¤¯ÆüËÜÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢ÄãÂ®°è¤Ç¤Î°Â¿´´¶¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥¯¥í¥¹¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï372Ëü9000±ß¡£
¡¡É¸½à¥â¥Ç¥ë¡Ê284Ëü9000±ß¤«¤é357Ëü5000±ß¡Ë¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢»Ö¸þ¤ÎÀìÍÑÁõÈ÷¤ä²÷Å¬¡¦°ÂÁ´µ¡Ç½¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥¯¥í¥¹¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡ÖÆü¾ï¤ò²÷Å¬¤ËºÌ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈEV¡×¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ºÌ¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ»Ô¤Ç¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤ÎÍê¤â¤·¤µ¡¢¤½¤ÎÎ¾Î©¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÂÔË¾¤Î1Âæ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£