¡Ö£Á£É¤ÈºîÀïÇ½ÎÏ¤Î¹âÅÙ²½¤¬½ÅÍ×²ÝÂê¡×¶âÀµ²¸»á¡¢Ìµ¿Í¹¶·âµ¡¤Î»î¸³¤ò»ØÆ³
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¡Ê¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤¬18Æü¡¢Ìµ¿Í¹Ò¶õµ»½ÑÏ¢¹çÂÎ»±²¼¤Î¸¦µæ½ê¤ÈÌµ¿ÍÉðÎÏÁõÈ÷¤ÎÀÇ½»î¸³¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤ÎÍûßÛÅ¯¡Ê¥ê¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Á¥ç¥ë¡Ë·³¼ûÀ¯ºöÃ´ÅöÁí¸ÜÌä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Î´´Éô¤È¹ñËÉ²Ê³Ø¸¦µæÉôÌç¤Î³èÆ°²È¤é¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿¡£
Æ±ÄÌ¿®¤Ï¡¢¡ÖÌµ¿ÍÀïÎ¬Äå»¡µ¡¤Î·³»öÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤È³×¿·Åª¤ÊÀÇ½¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¯¥à¥½¥ó¡Ø¶âÀ±¡Ë¡Ù·ÏÎó¤ÎÀï½ÑÌµ¿Í¹¶·âµ¡¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÀïÆ®Åª¸úÎ¨¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÎ©¾Ú¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¶âÀµ²¸»á¤Ï¡¢¡Ö¸½ÂåÀï¤ÇÌµ¿ÍÁõÈ÷¤ÎÍøÍÑÈÏ°Ï¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¼ç¤Ê·³»ö³èÆ°»ñ»º¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Î³Ë¿´µ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤ÈÌµ¿ÍÉðÎÏÁõÈ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ª¤è¤ÓºîÀïÇ½ÎÏ¤Î¹âÅÙ²½¤ò¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÉðÎÏ¶áÂå²½·úÀß¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÍ¥ÀèÅª¤Ê½ÅÍ×²ÝÂê¤ËÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¶âÀµ²¸»á¤Ï¡¢¡ÖÌµ¿Í¹Ò¶õµ»½ÑÏ¢¹çÂÎ¤Îµ»½ÑÅªÀøºßÀ¤ò°ìÁØ³ÈÂç¡¦¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥µ¡¹½ÅªÂÐºö¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿½ÅÍ×·×²èÊ¸½ñ¡×¤ò·èºÛ¤·¤¿¡£