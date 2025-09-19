¡Ö¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¤¤¤Î¤ÏÃËÀµÒ¡©¡×½÷°å¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ëÅê¹Æ¡É¤ËÈãÈ½»¦Åþ¡Ä°å»Õ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼²½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡È¥·¥Ó¥¢¤Ê¸½¼Â¡É¤â
°ìÀÎÁ°¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆÈþÍÆ°åÎÅ¤äÀ°·Á¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬2023Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿°åÎÅ»ÜÀßÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈþÍÆ³°²Ê¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¿ÇÎÅ½ê¤Ï¡¢2020Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Î1404»ÜÀß¤«¤é43.6¡óÁý¤¨¡¢2016»ÜÀß¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯¸½ºß¤âÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆ³°²Ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÈþÍÆ³°²Ê°å¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÀèÆü¤È¤¢¤ë¡ÈÈþ¿ÍÈþÍÆ³°²Ê°å¡É¤¬X¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÈÈþ¿ÍÈþÍÆ³°²Ê°å¡É¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë²½¤·¤¿ÈþÍÆ³°²Ê°å
9·î10Æü¡¢¤¢¤ë½÷À¤ÎÈþÍÆ³°²Ê°å¤¬¡¢¿·¤¿¤ËË¿ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¶ÐÌ³¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òX¤Ë¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸ÌÌ¤À¤±¤òÆÉ¤á¤ÐÈþÍÆ³°²Ê°å¤¬¼«¿È¤Î¿·¤¿¤Ê¶ÐÌ³Àè¤äÆÀ°Õ¤Ê»Ü½Ñ¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ì½ï¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï½á¤ó¤ÀÆ·¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÈÈþ¿ÍÈþÍÆ³°²Ê°å¡É¤Î»Ñ¤¬¡£¥á¥¤¥¯¤äÈ±·¿¤â¡¢°ìÈÌÅª¤Ë°å»Õ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤ÀèÀ¸¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡¢¡ÖÀèÀ¸¤¬¾®´é¤À¤«¤é¡¢¾®´é¤Î»Ü½Ñ¤âÇ¤¤»¤é¤ì¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÎÄêÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬°ìÉô¤Ç¸«¤é¤ì¤¿°ìÊý¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î°Õ¸«¤ÏÈÝÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°å»Õ¤Ï¼ÂÀÓ¤ä¿®Íê¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤ë°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¤¤¤Î¤ÏÃËÀµÒ¡©¡×¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç°å¼Ô¤Ê¤Î¤ËÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÊó¹ð¤Î»ÅÊý¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê¹Æ¤·¤¿²áµî¤Î¾ÉÎã¼Ì¿¿¤Ë¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î´é¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö±Ç¤¨¤Ê¤¤°å»Õ¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×SNSÀï¹ñ»þÂå¤ÎÈþÍÆ³°²Ê
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä»ÜÀß¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ºòº£¤ÎÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤äÈþÍÆ³°²Ê°å¤Ï¹¹ð¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤äYouTube¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¤½¤ì¤¬½¸µÒ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¤ÏÀð¾ðÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤äÏÃÂêÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼Åª¼êË¡¤ò¼è¤ëÈþÍÆ³°²Ê°å¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤â¤·ÈþÍÆ³°²Ê°å¼«¿È¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬Èþ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡ÖÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼õ¿Ç¼Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÈÈþ¿ÍÈþÍÆ³°²Ê°å¡É¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¼«¿È¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¼ã¤¤ÈþÍÆ³°²Ê°å¤¬ºÇ¶áµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ô¾ìÇØ·Ê¤¬ÍýÍ³¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¡ÈÈþ¿ÍÈþÍÆ³°²Ê°å¡É¤¬°ÊÁ°¤ÏÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë°å³Ø¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬ÈþÍÆ°åÎÅ¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÈþÍÆ³°²Ê°å¤ÏÁêÅöÌÙ¤«¤ë¿¦¶È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆ»Ü½Ñ¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Î¼«Í³¿ÇÎÅ¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ü½ÑÎÁ¶â¤ÎÀßÄê¤ÏÈþÍÆ³°²Ê°å¤ÎºÛÎÌ¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÈÈþÍÆ³°²Ê°å¡É¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ºòº£¤ÎÈþÍÆ³°²Ê°å¤¬Íø±×ÄÉµá·¿¤ÎÈ¯¿®¤ò¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ïº£¸å¤âÁý¤¨Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¤À¤±¡×¤ÎÍ½ÌóÌäÂê¤È¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤Î±Æ¶Á
¤³¤ì¤«¤éÈþÍÆ»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë½é¿´¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀèÀ¸¤¬²Ä°¦¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤äÈþÍÆ³°²Ê°å¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Ê¤É¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áº£²ó¤Î·ï¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÈÈþ¿ÍÈþÍÆ³°²Ê°å¡É¤ÎÈ¯¿®¤Î»ÅÊý¤¬±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ºòº£¤ÎÈþÍÆ°åÎÅÂçÎ®¹Ô»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÎÉ¤¤·¹¸þ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆ»Ü½Ñ¤ò²¿ÅÙ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾åµé¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖSNS¤äYouTube¤Ç°åÎÅ¤ÎÌäÂê¤òÀâ¤¤¤¿¤ê»Ü½Ñ¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤¿¤é¤È¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²¡¤·½Ð¤¹¼«¸Ê¸²¼¨Íß¤Î¶¯¤¤ÀèÀ¸¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö±Ç¤¨¤Ê¤¤°å»Õ¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×SNSÀï¹ñ»þÂå¤ÎÈþÍÆ³°²Ê
¢¡¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¤À¤±¡×¤ÎÍ½ÌóÌäÂê¤È¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤Î±Æ¶Á
