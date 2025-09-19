¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿Èà»á¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¸ÅÃå¤Ë¿ô½½Ëü±ß¡ª ¤½¤·¤ÆÈà½÷¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡È»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¡É¤È¤Ï
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¸å²ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²ù¤ä¤ó¤Ç¤â²ù¤ä¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤°ì¸À¤¬¤¢¤ë½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Èà¤ËÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É
¹ºê°½²»¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦29ºÐ¡¿·ÀÌó¼Ò°÷¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤éÀ²É§¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦32ºÐ¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¤È·ëº§Á°Äó¤ÎÆ±À³À¸³è¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤¦À²É§¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£1Ç¯¤¯¤é¤¤°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È»ä¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¼Â¤Ï°½²»¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÎ¥º§¤·¤¿½÷À¤¬2¿Í¤¤¤Æ¡¢Èà½÷Ã£¤ÎÂçÊÑ¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿µ½Å¤Ë¤¤¤³¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤âÀ²É§¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÇ°¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÆ±À³³«»Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉÔËþ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤¬¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡½é¤á¤ÆÈà¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿Éþ
½é¤á¤Æ¤½¤Î¤³¤È¤òËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿»þ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ²É§¤µ¤ó¤Ï°½²»¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¹¤ËÍê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉþÁª¤Ó¤«¤éÆü¡¹¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ²É§¤¬Í¥¤·¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¡ØËÜÅö¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃËÀ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤È¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»ä¹¥¤ß¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¥é¥Ã¥¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¤½¤·¤ÆÀ²É§¤µ¤ó¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢°½²»¤µ¤ó¤Ï¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤¬¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢À²É§¤¬¼«Ê¬¤ÇÉþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬¸ÅÃå¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ä¥¸¡¼¥ó¥º¤Ç¡Ø²¶¤Ï¥¢¥á¥«¥¸¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤«¤é¡ª °½²»¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃËÀ¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È´Ø¿´»ý¤Ä¤«¤é¡Ù¤ÈÀë¸À¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤º¤¤Ã¤¿¤Ê¤Èµ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ºã¤¨¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤
¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÀ²É§¤µ¤ó¤Ï´é¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¿ÈÄ¹¤â170cm¤Î¤º¤ó¤°¤ê¤à¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿ÂÎ·¿¤Ç¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¸«¤¿ÌÜ¤À¤½¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç°½²»¤µ¤ó¤Ï¤»¤á¤ÆÀ¶·é´¶¤ò½Ð¤·¤Æ°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¹©É×¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥·¥ã¥Ä¤Ê¤ÉåºÎï¤á¤Ç¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤Î¥¢¥á¥«¥¸¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£ÀµÄ¾¡¢À²É§¤¬Ãå¤ë¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°¤¤¤Î¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¿¤À¤Îºã¤¨¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¤ÏÉþ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°½²»¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿À²É§¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥«¥¸¾Â¤Ë¥º¥Ö¥º¥Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¸ÅÃå²°½ä¤ê¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éþ¤ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤·¤«¤â¤¢¤ë»þ¥ì¥·¡¼¥È¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²¿¤Îµ¤¤Ê¤·¤Ë¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬4Ëü±ß¤Ë¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤¬22Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¡¢¸ÅÃå¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤À¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¹¤®¤Æ¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Èà»á¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ
¤½¤Î»þ¤Ë°½²»¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ÎÃå¸Å¤·¤¿Éþ¤Ë¤½¤ó¤Ê¶â³Û¤òÃí¤®¹þ¤à¤³¤È¤¬Á´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤º¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤ªºâÉÛ¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤ÉÍ¸ú¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢»ä¤Ë¸ÅÃå¤ÎG¥¸¥ã¥ó¤È¥¹¥«¡¼¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿À²É§¤¬¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Éþ¤Ð¤«¤êÃå¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤³¤Ã¤Á¤òÃå¤Æ¤ß¤Ê¤è¡£Ì£¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤·¤¿¤ê´é¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ø¤Ï¤¡¡© ¥À¥µ¤¤¤ªÁ°¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Í¡¼¤·¡Ù¤ÈÇúÈ¯¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¤¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²ù¤ä¤ó¤Ç¤â²ù¤ä¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤°ì¸À¤¬¤¢¤ë½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Èà¤ËÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É
¹ºê°½²»¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦29ºÐ¡¿·ÀÌó¼Ò°÷¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤éÀ²É§¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦32ºÐ¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¤È·ëº§Á°Äó¤ÎÆ±À³À¸³è¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤¦À²É§¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£1Ç¯¤¯¤é¤¤°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È»ä¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤âÀ²É§¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÇ°¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÆ±À³³«»Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉÔËþ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤¬¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡½é¤á¤ÆÈà¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿Éþ
½é¤á¤Æ¤½¤Î¤³¤È¤òËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿»þ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ²É§¤µ¤ó¤Ï°½²»¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¹¤ËÍê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉþÁª¤Ó¤«¤éÆü¡¹¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ²É§¤¬Í¥¤·¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¡ØËÜÅö¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃËÀ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤È¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»ä¹¥¤ß¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¥é¥Ã¥¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¤½¤·¤ÆÀ²É§¤µ¤ó¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢°½²»¤µ¤ó¤Ï¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤¬¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢À²É§¤¬¼«Ê¬¤ÇÉþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬¸ÅÃå¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ä¥¸¡¼¥ó¥º¤Ç¡Ø²¶¤Ï¥¢¥á¥«¥¸¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤«¤é¡ª °½²»¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃËÀ¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È´Ø¿´»ý¤Ä¤«¤é¡Ù¤ÈÀë¸À¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤º¤¤Ã¤¿¤Ê¤Èµ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ºã¤¨¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤
¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÀ²É§¤µ¤ó¤Ï´é¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¿ÈÄ¹¤â170cm¤Î¤º¤ó¤°¤ê¤à¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿ÂÎ·¿¤Ç¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¸«¤¿ÌÜ¤À¤½¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç°½²»¤µ¤ó¤Ï¤»¤á¤ÆÀ¶·é´¶¤ò½Ð¤·¤Æ°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¹©É×¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥·¥ã¥Ä¤Ê¤ÉåºÎï¤á¤Ç¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤Î¥¢¥á¥«¥¸¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£ÀµÄ¾¡¢À²É§¤¬Ãå¤ë¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°¤¤¤Î¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¿¤À¤Îºã¤¨¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¤ÏÉþ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°½²»¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿À²É§¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥«¥¸¾Â¤Ë¥º¥Ö¥º¥Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¸ÅÃå²°½ä¤ê¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éþ¤ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤·¤«¤â¤¢¤ë»þ¥ì¥·¡¼¥È¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²¿¤Îµ¤¤Ê¤·¤Ë¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬4Ëü±ß¤Ë¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤¬22Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¡¢¸ÅÃå¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤À¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¹¤®¤Æ¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Èà»á¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ
¤½¤Î»þ¤Ë°½²»¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ÎÃå¸Å¤·¤¿Éþ¤Ë¤½¤ó¤Ê¶â³Û¤òÃí¤®¹þ¤à¤³¤È¤¬Á´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤º¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤ªºâÉÛ¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤ÉÍ¸ú¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢»ä¤Ë¸ÅÃå¤ÎG¥¸¥ã¥ó¤È¥¹¥«¡¼¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿À²É§¤¬¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Éþ¤Ð¤«¤êÃå¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤³¤Ã¤Á¤òÃå¤Æ¤ß¤Ê¤è¡£Ì£¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤·¤¿¤ê´é¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ø¤Ï¤¡¡© ¥À¥µ¤¤¤ªÁ°¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Í¡¼¤·¡Ù¤ÈÇúÈ¯¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¤¤·¤¿¡£