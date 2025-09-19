¡Ú19Æü19»þÈ¾¡Á¡Û¤ä¤êÅê¤²ËÌ¸ý¿º²Ö¤Î"3Ï¢ÇÆ"¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¡ÖÍ½Áª¤Ç62£í¡×¡ÄÆüÂç»þÂå¤Î²¸»Õ¤¬»ØÅ¦
¡¡º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤Î¦¡Ë¤ÏËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê27¡Ë¤ÎÂç²ñ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡22Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤ÇÆüËÜÎ¦¾å½÷»Ò¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼ïÌÜ¤ÇÀïÁ°Àï¸å¤òÄÌ¤·¤Æ¸ÞÎØ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤âÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¹ñºÝÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎËÌ¸ý¤Ë°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤¿¤Î¤Ï6·î²¼½Ü¡£Íø¤ÏÓ¤Î±¦¤Ò¤¸¤òÄË¤á¡¢7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò·ç¾ì¡£¸Î¾ã²Õ½ê¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÄ´À°¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¡¢¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿8·î¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡ÊDL¡ËÂè13Àï¤Ï50¥á¡¼¥È¥ë93¤ÇºÇ²¼°Ì¡£Ä¾¸å¤ÎDL¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«60¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ê60¥á¡¼¥È¥ë72¡Ë¤¬¡¢¤³¤³¤âºÇ²¼°Ì¤Î6°Ì¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÍ¥¾¡¼Ô¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÏÈ¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤ÎÂç²ñ¡£19Æü¤ÎÍ½Áª¤Ï3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤êÅê¤²Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ±¦¤Ò¤¸¤Î¸Î¾ã¤ÏÃ×Ì¿Åª¤À¡£ÆüËÜÃæ¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¶â¥á¥À¥ë¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¥á¥À¥ë¤Ë¤â¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ËÌ¸ý¤ÎÆüÂç»þÂå¤Î´ÆÆÄ¤ÇÂç²ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾®»³Íµ»°»á¡Êº´ÌîÆüÂçÃ»Âç³ØÄ¹¡Ë¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö17Æü¤ËËÌ¸ý¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø±¦¤Ò¤¸¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾¡Éé¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç¤·¤¿¡£±¦¤Ò¤¸¤ÎËÜÅö¤Î¾õÂÖ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÄË¤ß¤ÏÆ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï19Æü¤ÎÍ½Áª¤Ç62¥á¡¼¥È¥ë¤òÅê¤²¤¿¤¤¡£Í½Áª¤Ï3²ó¤ÎÅê¤Æ¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤ê1ÅêÌÜ¤Ë¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢3ÅêÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë62¥á¡¼¥È¥ë¤òÅê¤²¤ì¤Ð¼«¿®¤ÏÌá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤Ê¤¼62¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤Î¤«¡£¾®»³»á¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö60¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¤ÎµÏ¿¤Ç¤â·è¾¡¤Ø¿Ê¤á¤ë12¿Í¤Þ¤Ç¤Ë½¦¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸Î¾ã¤·¤Æ¤«¤éÅê¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤62¥á¡¼¥È¥ë¤òÍ½Áª¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ÎËÜÌ¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ëËÌ¸ý¤¬¸Î¾ã¤«¤éÉü³è¤·¤¿¤È¤Î°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¡¢·è¾¡¤Ç¤âËÌ¸ý¤ò°Õ¼±¤·¤¿Åê¤Æ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡67¥á¡¼¥È¥ë38¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ÎËÌ¸ý¤Ï5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥¤¥³¡¼¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï64¥á¡¼¥È¥ë16¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£6·î¤Ë±¦¤Ò¤¸¤òÄË¤á¡¢º£µ¨¤ÎDL¤Ï3Âç²ñ¤Ë¤·¤«½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢5Âç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÎÍ¥¾¡µÏ¿¤Ï63¡Á64¥á¡¼¥È¥ëÂæ¡ÊÂè6Àï1°Ì¤ÏËÌ¸ý¤Î64¥á¡¼¥È¥ë63¡Ë¡£ËÌ¸ý¤¬Í½Áª¤Ç62¥á¡¼¥È¥ë¤òÅê¤²¤ì¤Ð¡¢20Æü¤Î·è¾¡¡Ê¸á¸å9»þ5Ê¬¡Ë¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤Ç¤ÎÉü³è·à¤Ç5Ëü¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤òÁíÎ©¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ä¤êÅê¤²¤ÏÉ÷¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¶¥µ»¤À¤¬¡¢ËÌ¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸þ¤«¤¤É÷¤ÈÄÉ¤¤É÷¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤Î¤«¡£
