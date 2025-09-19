¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤Î¡ÈË½·¯Ìò¡É¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ªº£ºÇ¤âHOT¤ÊÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤Ë¾Â¤ë¤ª¤¹¤¹¤á´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ3Áª¡Ú¥Ï¥ó¥°¥¯TIMES¡Û
½é²ó4%Âæ¤À¤Ã¤¿ËÜ¹ñ¤Ç¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï8ÏÃ»þÅÀ¤Ç15.4%¤Þ¤ÇÇú¾å¤¬¤ê¡£ÆüËÜ¤ÎNetflix¤Ç¤âÏ¢Æü1°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢º£ºÇ¤âHOT¤Ê¥é¥Ö¥³¥á»Ë·à¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¡£Ë½·¯¥è¥ó¥Ò·¯¥¤¡¦¥Û¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤Ï¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¸òÂå¤Ë¤è¤ëÀ¤´Ö¤Î·üÇ°¤ò±éµ»¤ÇÄ·¤ÍÊÖ¤·¡¢ËÜºî¤Ç°ìÌö¡È¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¡É¤ÎºÂ¤Ø¶î¤±¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÑÛ¡¹¤·¤µ¤È¥¥å¡¼¥È¤µ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¹³¤¨¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢º£ºÇ¤âHOT¤ÊÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤Ë¾Â¤ë¤ª¤¹¤¹¤á½Ð±éºî¡Ø¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¡Ù¡Ø¥Ð¥Ë¡¼¤È¤ª·»¤µ¤ó¤¿¤Á¡Ù¡ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤Î3Áª¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤¬¥¯¡¼¥ë¤Ê¡É¥ª¥Ã¥Ñ¡É¤Ë¡ª¡Ø¥Ð¥Ë¡¼¤È¤ª·»¤µ¤ó¤¿¤Á¡ÙÍ½¹ð
¢£¡Ø¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¡Ù
Èà¤Î½é¼ç±éºî¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¾å°Ì0.01¡ó¤Î¾¯¿ô¤¬¸¢ÎÏ¤ò°®¤ëÄ¶¥¨¥ê¡¼¥È¥»¥ì¥Ö¹â¹»¥¸¥å¥·¥ó¹â¹»¤Ë¡¢ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤ëÆæ¤ÎÅ¾¹»À¸¤¬Íè¤¿¤³¤È¤ÇÈà¤é¤ÎÀ¤³¦¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸»Ï¤á¤ë¥À¡¼¥¯¤ÊÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡£
³¬µé¡Ê¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¡Ë¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿Ì¾Ìç»äÎ©¹â¹»¤òÇØ·Ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤ÊÊª¸ì¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤¦´°Á´¤Ë¡Ø¥´¥·¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡ªÆæ¤ÎÅ¾¹»À¸¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥«¥é¤Ê³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â»ý¤Á¤Î¤´»ÒÂ©Ã£¤Î¡¢²áµî¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤¬Ë½¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
³Ø±à¤Î½÷²¦¤Ç¡¢Ä¶Àä¤Ö¤ÃÈô¤Ó¤ª¾îÍÍ¥¸¥§¥¤¡Ê¥Î¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥£¡Ë¤ò¡¢ÉÏ¤·¤¤²ÈÄí°é¤Á¤ÎÅ¾¹»À¸¥«¥ó¡¦¥Ï¡Ê¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¡Ë¤È¡¢¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤ÎºÇ¾å°Ì¤Ë¤¤¤ë¸æÁâ»Ê¥ê¥¢¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó¡Ë¡¢2¿Í¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¬¼è¤ê¹ç¤¦¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥é¥Ö¥é¥¤¥ó¤È¡¢¥É¥í¤Ã¤È¤·¤¿Éü½²¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Á´7ÏÃ½Ö»¦¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡Ä!
¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·»¤ÎÉÔ¿³»à¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¤¿¤á¤Ë³Ø¹»¤ËÀøÆþ¤·¡¢Éü½²¤òÀÀ¤¦¥¯¡¼¥ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¾¹»À¸¥«¥ó¡¦¥Ï¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ËÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤«¤é°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¥é¡¼¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤ëÍÛ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢°ÇÂÄ¤Á¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥À¡¼¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¯¡¼¥ë¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿É½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
´Ú¥É¥é¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤³¤¶¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ´Ñ¤ä¤¹¤¤¡õ¼ã¼ê¤Î¥¤¥±¥á¥óÀª¤¾¤í¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ú¥É¥é½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤°ìºî¤Ç¤¹¡£
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¡ÙÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ
¢£¡Ø¥Ð¥Ë¡¼¤È¤ª·»¤µ¤ó¤¿¤Á¡Ù
¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ç¡¢ÊñÍÆÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¥ª¥Ã¥Ñ¡Ê¤ª·»¤µ¤ó¡Ë¡É¤Ê¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤òÇÒ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¥³¥ì¡ªËÜºî¤Ï¡¢½éÎø¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¡ÈÎø°¦²»ÃÔ¡É¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÈþÂçÀ¸¥Ð¥Ë¡¼¡Ê¥Î¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥£¡Ë¤¬¡¢Âç³Ø¤Ç4¿Í¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤¿¤Á¡×¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ËÜÅö¤Î¤È¤¤á¤¤òÃµ¤¹¡ÈÈà»áÃµ¤·¡É¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ë¡¼¤È4¿Í¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢4¿Í¤Î¡È¥ª¥Ã¥Ñ¤¿¤Á¡É¤¬¡¢¸ÄÀË¤«¤ÇÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤¬¤Þ¤¿¸«±þ¤¨¤¢¤ë¤È¤³¤í¡£
¥¯¡¼¥ë¤ÊÀèÇÚ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ë¡Ê¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¡Ë¡¢ºâÈ¶¤Î¸æÁâ»Ê¥Á¥ã¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡Ê¥Á¥ç¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¡Ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê·Ý½Ñ²È¥Á¥ç¡¦¥¢¥é¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ½éÎø¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¥Á¥ó¡¦¥Ò¥ç¥Î¡Ê¥Û¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¡Ë¡¢Ã¯¤¬¥Ð¥Ë¡¼¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤«¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÎø°¦¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥ß¥ó±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÈþÂç¤ÎÀèÇÚ¥¸¥§¥è¥ë¡£¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¢¤Þ¤êÉ½¾ð¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¸¥§¥è¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ë¡¼¤¬Â¾¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÃË»Ò¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢¡È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤ÆÈÀêÍß¡É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¾Â¥ª¥Ö¾Â¡£
¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ë¡¼¤¬Îø°¦¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÇÇº¤à»þ¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤ÇÈà½÷¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡È¥ª¥Ã¥Ñ´¶¡É¤¢¤ë°ìÌÌ¤¬ÇÒ¤á¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¡Ä¡ª¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿¤éËÜ²»¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤ï¤¤¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Õ¤Ë¸«¤»¤ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¤ÎÁ´¤Æ¤¬¾Â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢1ÏÃ¸«¤ë¤´¤È¤Ë¡Ö¥¸¥§¥è¥ë¡¢¹¥¤¡ª¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¡ª
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ø¥Ð¥Ë¡¼¤È¤ª·»¤µ¤ó¤¿¤Á¡ÙU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ
¢£¡ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¯¡Ù
Èà¤¬Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç±éµ»¤ÎÉý¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¤È¥·¥ó¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤ÏÁ°À¤¤Îµ²±¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ19²óÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤¬¡¢²áµî¤Î±¿Ì¿¤ÎÎø¿Í¤òÃµ¤¹Å¾À¸¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£1000Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¾À¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Á°À¤¤ÎÁ´¤Æ¤Îµ²±¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥ó¡¦¥¸¥¦¥à¡Ê¥·¥ó¡¦¥Ø¥½¥ó¡Ë¤Ï¡¢18²óÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¾¯Ç¯¥à¥ó¡¦¥½¥Ï¤È½Ð²ñ¤¤Î¾ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£19²óÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿Èà½÷¤ÏÀ®Ä¹¤·¤ÆMI¥Û¥Æ¥ëÀìÌ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Ï¡Ê¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤ÈºÆ²ñ¡£²áµî¤È¸½ºß¤Îµ²±¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢2¿Í¤Î±¿Ì¿¤ÎÎø¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥ß¥ó¤ÏÁ°À¤¤Îµ²±¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¥Ñ¥ó¡¦¥¸¥¦¥à¡Ê¥·¥ó¡¦¥Ø¥½¥ó¡Ë¤ÈÊ£»¨¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Ä½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥ß¥ó¥®¤Ï¥¸¥¦¥à¤ÈÆ±¤¸¤¯Á°À¤¤Îµ²±¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢23²óÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡£Á°À¤¤È¸½À¤¤Ç¥¸¥¦¥à¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¿¼¤¯¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¡È¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Ï3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë»Ñ¡Ê¿©Æ²¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢¹Í¸Å³Ø¼Ô¤Î¶µ¼ø¡¢¿À´±¥Á¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È»þ¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊËö¤Ã»Ò´¶¡¢¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎÅª¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤É¤³¤«¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¡¢¿À´±¤È¤·¤Æ¤Î¿ÀÈëÅª¤Ç¥«¥ê¥¹¥Þ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Æ¡Ä!ÆÃ¤Ë¥¸¥¦¥à¤Î1²óÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¿À´±¤Î»Ñ¤Ï¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤Î²¦ÍÍ¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦Áñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¡ª
½Ð±éÊ¬ÎÌ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤«¤é¥·¥ê¥¢¥¹¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê±éµ»¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¡ªº£²ó¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤¹¤Ç¤ËÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Èà¤Î¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤È±éµ»¤ÎÀ¨¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÉ¬¸«¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¯¡ÙÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ
¡ÊÊ¸¡§DramaWriter Nana¡Ë
¡ÊÊ¸¡§DramaWriter Nana¡Ë