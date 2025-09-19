50Âå½÷Í¥¡¢È±¿§ÂçÉý¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡¡¿·ºî±Ç²è¤Ç¡È½éÎø¤Î¿Í¡É¤Ë¡Ä¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¤ÎÀßÄê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
TV¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡¼Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡¼¡×¡ÊTBS¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Î¹¹¿·¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤Î¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£È±¤òÀ÷¤á¡¢Ê·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿µÜÂô¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀ¤ë¤¤Ãã¿§¤ÎÈ±¿§¤Ë¡ÄÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿µÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢º£Ç¯12·î¸ø³«¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡×¤Ø¤ÎµÜÂô¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö³§¼Â¤Î"½éÎø¤Î¿Í"¥Ê¥®¥µ¡¦¥¤¥ï¥Î¥ïÌò¤ÇµÜÂô¤ê¤¨¤¬½Ð±é¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢µÜÂô¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ãã¿§¤ËÀ÷¤á¤¿È±¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦³§¼Â¹¸«¤Î"½éÎø¤Î¿Í"¤È¤·¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤¿µÜÂô¤µ¤ó¡£¤³¤Î¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤Ë¤Ï¡ÖµÜÂô¤ê¤¨¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç12·î¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»×¤¤¤â¤«¤±¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¡Ö½éÎø¤ÎÁê¼êÌò¶Ã¤¤Ç¤¹¡¡µÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¤ÎÀßÄê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¡¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£