Æ£ËÜÈþµ®¡¡¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤È¥á¡¼¥¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÌÜ¸µ¤«¤é¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Æ£ËÜÈþµ®¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥³¥¹¥á¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¢ô¥É¥ó¥³¥¹¥Ò¥Ã¥È¥¢¥ï¡¼¥É¡¡£²£°£²£µ£Á£×¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£¹ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥³¥¹¥á¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¥Ù¥¹¥È£µ°Ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥É¥ó¥¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ªÆù¤È¤«¤¤¤¤¤Î¤¬Çä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¼çÉØÌÜÀþ¤ÇÎÉ¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¡¼¥¯¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ô¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢£Í£Ã¤«¤é¥á¡¼¥¯¤ò¤É¤³¤«¤é¤¹¤ë¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥¢¥¤¥·¥ã¥É¡¼¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ã¥×¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡£¤É¤³¤«¤é¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÌÜ¸µ¤«¤é¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¥á¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö»ä¡¢´ðËÜ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Î¤³¤Î£²£°Ç¯¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤½¤Î¥á¡¼¥¯¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ï¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£°Â¼¼¡ÊÆàÈþ·Ã¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÈýÌÓ¤¬ºÙ¤¤¤È¤«»ä¤ÎÃæ³ØÀ¸»þÂå¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥³¥¹¥á¤¬¥Ð¥º¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢£Í£Ã¤«¤é¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤¤¤±¤ë¿Í¤·¤«¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤é¤ì¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£