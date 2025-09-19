À¾Åç½¨½Ó¡¡´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òËþµÊ¡ª¡¡ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤ª´é¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Åç½¨½Ó¡Ê54¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡À¾Åç¤Ï18Æü¤Ë³ø»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£ÂæÏÑ¤Î½÷Í¥¥°¥¤¡¦¥ë¥ó¥á¥¤¤È¤Î¼ç±éºî¡ÖDear¡¡Stranger/¥Ç¥£¥¢¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê´ÆÆÄ¿¿Íø»ÒÅ¯Ìé¡Ë¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¹±Îã¤Î¡Öº£Æü¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³ø»³¡¡Today¡Çs sweets in Busan.¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´Ú¹ñ¤Î¤«¤É¹¡Ö¥Ñ¥Ã¥Ô¥ó¥¹¡×¤È¤Î¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³ø»³ËþµÊ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Éô¤¿¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤ª´é¡×¡Ö·ë¹½¤ÊÎÌ¾Ð¡¡ÂçËþÂ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ë¤¤¤Ä¤â¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£