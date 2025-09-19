¹­Åç¡¦ÎÓ¹¸ÂÁ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¹­ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×Í³±§Îý½¬¾ì¤Ç¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐÃæÆüÀï¡£¹­Åç¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï±óÆ£½ß»Ö¡¢ÂÐ¤¹¤ëÃæÆü¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÃçÃÏÎé°¡¡£

¡¡¹­Åç¤Ï1²óÎ¢¡¢¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¡£°ì»à¤«¤éÎÓ¹¸ÂÁ¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥½¥í¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£

¡¡3²óÎ¢¡¢À¶¿å³ð¿Í¤Î»Íµå¤Ê¤É¤Ç°ì»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤·¡¢ÎÓ¹¸ÂÁ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Â³¤¯ÅÄÃæ¹­Êå¤¬Å¨¼º¤Ç½ÐÎÝ¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÆó»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¤«¤¨¤ê2ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£4ÂÐ0¤È¤·¤¿¡£

¡¡5²óÉ½¡¢±óÆ£¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£

¡¡±óÆ£¤Ï6²ó93µå¡¢4°ÂÂÇ¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢3»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£7²óÉ½¤«¤é¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦ÀÖÄÍ·òÍø¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£ÅÚÅÄÎ¶¶õ¡¢Àî¾åÍý°Î¡¢ÂåÂÇ¡¦±§º´¸«¿¿¸ã¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£

¡¡8²óÉ½¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë3ÈÖ¼ê¤Î¥±¥à¥ÊÀ¿¤¬¾å¤¬¤ë¡£°ì»à¤«¤éÈøÅÄ¹ä¼ù¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀ¤òÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£

¡¡4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÉ½¡¢4ÈÖ¼ê¤Î¾¾ËÜÎµÌé¤¬ÅÐÈÄ¡£Æó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£

¡¡¹­Åç¤ÏÃæÆü¤Ë4ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£

¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄó¶¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¼«Æ°À¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹