¡Ú¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡Û¹Åç¡¢ÀèÈ¯¡¦±óÆ£½ß»Ö¤¬6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡ÄÎÓ¹¸ÂÁ¤¬8¹æ¥½¥í´Þ¤à2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡Ä19Æü¡¦ÃæÆüÀï
¡¡19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×Í³±§Îý½¬¾ì¤Ç¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐÃæÆüÀï¡£¹Åç¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï±óÆ£½ß»Ö¡¢ÂÐ¤¹¤ëÃæÆü¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÃçÃÏÎé°¡¡£
¡¡¹Åç¤Ï1²óÎ¢¡¢¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¡£°ì»à¤«¤éÎÓ¹¸ÂÁ¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥½¥í¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡3²óÎ¢¡¢À¶¿å³ð¿Í¤Î»Íµå¤Ê¤É¤Ç°ì»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤·¡¢ÎÓ¹¸ÂÁ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Â³¤¯ÅÄÃæ¹Êå¤¬Å¨¼º¤Ç½ÐÎÝ¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÆó»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¤«¤¨¤ê2ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£4ÂÐ0¤È¤·¤¿¡£
¡¡5²óÉ½¡¢±óÆ£¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï6²ó93µå¡¢4°ÂÂÇ¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢3»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£7²óÉ½¤«¤é¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦ÀÖÄÍ·òÍø¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£ÅÚÅÄÎ¶¶õ¡¢Àî¾åÍý°Î¡¢ÂåÂÇ¡¦±§º´¸«¿¿¸ã¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡8²óÉ½¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë3ÈÖ¼ê¤Î¥±¥à¥ÊÀ¿¤¬¾å¤¬¤ë¡£°ì»à¤«¤éÈøÅÄ¹ä¼ù¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀ¤òÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÉ½¡¢4ÈÖ¼ê¤Î¾¾ËÜÎµÌé¤¬ÅÐÈÄ¡£Æó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¹Åç¤ÏÃæÆü¤Ë4ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄó¶¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¼«Æ°À¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹