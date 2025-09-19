ÌðÂô±ÊµÈ¡¢¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù18Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¡¡º´µ×´ÖÀë¹Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ¥Èー¥¯
¡¡ÌðÂô±ÊµÈ¤¬¡¢9·î26ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ÌðÂô±ÊµÈ¤Î¸ÀÆ°¤Ï¤Ê¤¼ÅÁÀâ¤È¤Ê¤ë¡©¡¡¥¤¥Á¥íー¡¦ÎÓ½¤¤éÃøÌ¾¿Í¤È¤ÎÂÐÃÌ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡È50Ç¯´Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¼´¡É¡Ë
¡¡ÌðÂô¤¬¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯9·î20Æü°ÊÍè¼Â¤Ë18Ç¯¤Ö¤ê¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ´¹ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤¬ÆÃÈÖ¤ò¥ª¥Õ¥¡ー¤·¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡Ù¿åÍËÆü¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤É¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º´µ×´Ö¤È¤Î½éÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡Ö2006Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL¡Ù¤Î»×¤¤½Ð¡×¡Ö²»³Ú¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¡Ö³èÆ°¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¸»Àô¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¡£¤Þ¤¿¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Ç®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤Ë¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò¥ー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤ÏAM¥é¥¸¥ª¡¢FM¥é¥¸¥ª¡¢¤Þ¤¿¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤«¤é¤Ïradiko¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÊüÁ÷ÃÏ°è°Ê³°¤Ç¤âradiko¤Î¥¨¥ê¥¢¥Õ¥êーµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤ÆÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë