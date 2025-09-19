29ºÐº¹º§¤«¤é1Ç¯È¾¡Ä26ºÐ¸µ¤á¤¶¤Þ¤·¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÅ·½÷¤µ¤Þ¡Á¡×¡ÖÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ª»÷¹ç¤¤¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¿¬Ë¨(26)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃÏ¸µ¡¦µþÅÔ¤Î»û¼Ò¤ò½ä¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤ó¤Ê·îÍËÆü¤ò¤ª²á¤´¤·¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅìÊ¡»û¤äÀô²³»û¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖµþÅÔ¤¬¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖË¨É±¡¢¤à¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡ÖÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤ª¾¤¤·Êª¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÅ·½÷¤µ¤Þ¡Á¡×¡ÖµþÈþ¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ã«¿¬¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Ç¯¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤ÎÃæÂ¼Êâ¼ÒÄ¹¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£29ºÐ¤ÎàÇ¯¤Îº¹º§á¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£