¡¡ÂçÊ¬¸©¤Ï19Æü¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¤¬9·î²¼½Ü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢Ä´ºº°÷¤ò¤«¤¿¤ëº¾µ½¤ËÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£´ü´ÖÃæ¤ËÄ´ºº°÷¤¬À¤ÂÓ¤òË¬Ìä¤·¡¢Ä´ºº½ñÎà¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£¸©¤Ï¡Ö¹ñÀªÄ´ºº¤Ç¤Ï¶âÁ¬¤òÍ×µá¤·¤¿¤ê¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÀªÄ´ºº¤òÁõ¤Ã¤¿ÉÔ¿³¥á¡¼¥ë¤Ë¤âÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¹ñÀªÄ´ºº¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÔ¿³¤Ê¥á¡¼¥ë¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏÊÖ¿®¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦»ØÅ¦¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿ºÝ¤Ï²óÅú¤»¤º¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤ä·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£