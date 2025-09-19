ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤òº£ÅÙ¤ÏÇØÇ¤µ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯ ÉÔÍ×¤Ê»ÔµÄÁª¤Ë6300Ëü±ß¡¢¼«¤é¤ÏµëÎÁ¤Ê¤ÉÆÀ¤Æ»Ô¤ËÂ»³²¡áÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò½ä¤ê¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë½»¤à¸øÌ³°÷¤ÎÃËÀ¤¬¡¢ÇØÇ¤ºá¤Îµ¿¤¤¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò9·î18ÆüÉÕ¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë·º»ö¹ðÈ¯¤Ï¤³¤ì¤Ç5·ïÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ðÈ¯¾õ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤«¤éÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼¿¦¤»¤º¡¢9·î10Æü¤ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¡¢°ËÅì»Ô¤ËÌó6300Ëü±ß¤ÎÉÔÍ×¤ÊÁªµóÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤µ¤»¡¢¼«¤é¤ÏµëÍ¿¡¦´üËö¼êÅö¡¦Âà¿¦¶â²Ã»»¤Ê¤É¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤Æ¡¢»Ô¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó·º»ö¹ðÈ¯¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢8·î¤ËÍ°õµ¶Â¤»äÊ¸½ñÅù¹Ô»Èºá¤Èµõµ¶¸øÊ¸½ñºîÀ®ºáµÚ¤ÓÆ±¹Ô»Èºá¤Îµ¿¤¤¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤Ë¹ðÈ¯¾õ¤ò¼õÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
