¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¡¢Í£°ì¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤¬¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç½éBlu-ray²½¡¡26¶Ê¼ýÏ¿¡õDolby AtmosÂÐ±þ¤Î±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ
¡¡¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¤¬1988Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼±ÇÁü¤¬¡¢½é¤ÎBlu-rayºîÉÊ¤È¤·¤Æ12·î17Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º 1988 SCREW TOUR atÅìµþ¥É¡¼¥à¡ÚRemaster Edition¡Û¡Ù¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ£°æ¥Õ¥ß¥ä with Æî¤³¤¦¤»¤Ä¡ÖËÍ¤Î¶»¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¡×MV¡õ¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¡¡1983Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Ð¥ó¥É¤«¤éËÜ³ÊÇÉ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2023Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢²áµî¥Ä¥¢¡¼ºîÉÊ¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È¯Çä¤ä±Ç²è´Û¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö´ë²è¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òË¾¤àÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢1988Ç¯8·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Í£°ì¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡£Á°Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ºî¡ØGO¡Ù¤È¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÃæ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSCREW¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤ò·Ð¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à½é¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â¸½¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎBlu-ray¤Ç¤Ï¡¢2000Ç¯¤ËÄÌ¿®ÈÎÇä¸ÂÄê¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ÖDVD¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËºÆÊÔ½¸¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿DVD¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Åª¤Ê¹½À®¤Ç12¶Ê¤Î¤ß¤Î¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Blu-rayÈÇ¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ËÁêÅö¤¹¤ë26¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë±ÇÁü¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÈDolby Atmos²»À¼¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤ÎÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¤â¸ø³«¡£¼çÍ×ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯Çä¤Ë¸þ¤±¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Blu-ray¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º 1988 SCREW TOUR at Åìµþ¥É¡¼¥àÇú²»Àä¶«¾å±Ç²ñ¡Ù¤¬¡¢12·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞharevutai¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¼ýÏ¿Í½Äê³Ú¶Ê
M01. World War III¤ÎÊóÆ»¥ß¥¹
M02. Gipsy Dance
M03. °¥¤·¤¯¤Æ¥¸¥§¥é¥·¡¼
M04. REVOLUTION 2007
M05. CRACKER JACKS
M06. TOKYO CONNECTION
M07. MELLOW TONIGHT
M08. Ä»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤Î²Î
M09. Jim&Jane¤ÎÅÁÀâ
M10. Lonely Soldier
M11. ¥Æ¥£¡¼¥ó¥Í¥¤¥¸¡¦¥É¥ê¡¼¥Þ¡¼
M12. ¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡¦¥ì¥ô¥å¡¼50s¡Ç
M13. Rolling My Stone
M14. Two Kids Blues
M15. WANDERER
M16. ONE NIGHT GIGOLO
M17. °¦¤ÈÌ´¤ÎFASCIST
M18. GO INTO THE WHOLE
M19. YOU¡ÇRE A REPLICANT (CAMA CAMA MOO MOO)
M20. NANA
M21. TOY BOX
M22. ¤ª¤Þ¤¨¤¬·ù¤¤¤À
M23. I Love You, SAYONARA
M24. À±¶ý¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸
M25. ¥®¥¶¥®¥¶¥Ï¡¼¥È¤Î»Ò¼é±´
M26. Standing on the Rainbow
