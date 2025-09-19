¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÎJR¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¡½é¤Î¡Ö4¼ÒÏ¢·È¡×¤ÇÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ø
JR各社で別々に運用されているネット予約サービス。エリアをまたぐ乗り換えなどでの「不便さ」を解消するため、初めてJR4社が連携することになりました。
JR¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¸½ºß¡¢
¡¦JRÅìÆüËÜ¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×
¡¦JRÅì³¤¤Ê¤É¡ÖEX¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×
¡¦JRÀ¾ÆüËÜ¡Öe5489¡×
¡¦JR¶å½£¡ÖJR¶å½£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÎó¼ÖÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×
¤Ç¡¢Í½Ìó¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤äÈ¯·ôÊýË¡¤Ê¤É¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡Ö»È¤¤¤Å¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
4¼Ò¤Ï19Æü¤Ë¹çÆ±²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¡¢½é¤á¤ÆÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡ÖEX¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¡Öe5489¡×¤ÎÎ¾Êý¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ÎID¤À¤±¤ò»È¤Ã¤ÆÎ¾Êý¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖEX¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¡Öe5489¡×¤Ç¤ÏÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï27Ç¯ÅÙ°Ê¹ß½ç¼¡¡¢¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¥¨¥ê¥¢¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤´¤È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡¢Áê¸ßÍøÍÑ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹´Ö¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÉ³ÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·Ä¾¤µ¤º¤ËÊÌ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÍ½Ìó¤·¤¿¾ðÊó¤ò¡¢ÊÌ¤ÎÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²èÌÌ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅý¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ï©Àþ¤ÎÆÃÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÏ¢·È¤·¡¢º£¸å¡¢Åý¹ç¤â´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
