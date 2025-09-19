CECIL McBEE(¥»¥·¥ë¥Þ¥¯¥Ó¡¼)¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ß¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡¢9·î22Æü¤è¤ê
¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤ª»Ð·Ï¡×¤ä¡Ö¥®¥ã¥ë·Ï¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCECIL McBEE(¥»¥·¥ë¥Þ¥¯¥Ó¡¼)¡×¤è¤ê¡¢¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ß¥é¡¼¡×¤ò¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥â¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¡ÖPALO¡×¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¡ÖTOYS SPOT PALO¡×¡Ö¥«¥×¥»¥ë²£Ãú¡×¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Þ¥·¥ó¡Ö¤«¤×¤¨¤Ü¡×¸ÂÄê¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤È¤·¤Æ9·î22Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡×¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØCECIL McBEE¡Ù¤«¤é¥í¥´¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢»×¤ï¤º½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ß¥é¡¼¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¸ÂÄê¥«¥é¡¼¡ÖHOT PINK¡ßBLACK¡×¡¢¡ÖBLACK¡ßWHITE¡×¡¢¡ÖBABY PINK¡ßGOLD¡×¡¢¡ÖBLACK¡ßLOGO¡×¡¢¡ÖWHITE¡ßLOGO¡×¤ÎÁ´5¼ïÎà¡£¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£
¤Þ¤¿¡¢¥â¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¸ø¼°X¤äInstagram ¤Î»ØÄê¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤¤¤¤¤Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇX¤ÏÌ¾¡¢Instagram¤Ï3Ì¾¤Ë¡Ö¥»¥·¥ë¥Þ¥¯¥Ó¡¼¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ß¥é¡¼¡¡¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï9·î17Æü¤«¤é10·î5Æü¤Þ¤Ç¡£
