¹õÌÚ¥á¥¤¥µ37ºÐ¡¡¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ¤Î¥ß¥Ë¾æÈäÏª¡Ö20Âå¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥º¥ë¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¤½¤Î¾æ»÷¹ç¤¦¤Î²¿¤Ê¤ó¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡Ê37¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹õÌÚ¤Ï¡ÖVivienne Westwood ÀÄ»³Å¹¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë°ìÂ¤ªÀè¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖVivienne Westwood¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ä¤â¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤Î°ã¤¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¡¢È±¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ò¤ã¡¼¥á¥¤¥µÍÍ¡¡Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡£¡£¡×¡Ö¤¢¡¼¤â¤¦²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È°ã¤¯¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¥á¥¤¥µ¤Á¤ã¤ó¡¢20Âå¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥º¥ë¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£Â¾¤Ë¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤Î¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤¬¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤Î¾æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×¡Ö¤½¤Î¾æ»÷¹ç¤¦¤Î²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£