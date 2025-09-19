¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÀ±ÎÇ¤¬£µ²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡Íø¤Ç£¸¶¯Æþ¤ê¡¡¶âÂôÂçÉíÂ°Ãæ½Ð¿È¤Î£µÈÖ¡¦ÃÓÏÆËê¤¬£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ
¡¡¢¡½©µ¨¹â¹»ÌîµåÀÐÀî¸©Âç²ñ¡¡¢¦£³²óÀï¡¡À±ÎÇ£±£´¡½£±±©ºð¹©¡á£µ²ó¥³¡¼¥ë¥É¡á¡Ê£±£¹Æü¡¦ÀÐÀî¸©Î©¡Ë
¡¡À±ÎÇ¤Ï£±£´¡½£±¤Î£µ²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç±©ºð¹©¤Ë²÷¾¡¤·¡¢£¸¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡££µÈÖ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿ÃÓÏÆËê±¦Íã¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¡¢½éÀï¤«¤é£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£±²óÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤ÁÊá°ï¤ÇÆó¿Ê¡¢Ë½Åê¤Ç°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¤È¡¢½ÓÂ¤Ö¤ê¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÊÑ²½µå¤â¶¯¤¯¿¶¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÂô»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¶âÂôÂçÉíÂ°Ãæºß³Ø»þ¤Ë¤ÏÇò»³¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¡££³ÈÖ¡¦³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢¸Â³¦¤ò³Î¤«¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¸©Æâ¤À¤ÈÀ±ÎÇ¤¬¶¯¤¤¡£°ìÅÙ·è¤á¤¿¤é¡¢ÌÂ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿Ê³Ø¤ò·è°Õ¡£À±ÎÇ¹â¤Ç¤Ï¶¯¹ë¤ÎÀ±ÎÇÃæ¤äÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ëÁª¼ê¤¬¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¶¥Áè¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£Î¾¿Æ¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ëÃæ¡¢ÃÓÏÆ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊºÇ½é¤«¤éÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Îý½¬¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ±ÎÇÃæ½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¼éÈ÷¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£Á÷µå¤ä°ìÊâ¤á¤Î½ÐÂ¤Ê¤É¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¸©³°¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤Îý½¬´Ä¶¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¯¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¡ÖÁ´¹ñ¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬ÆâÍÆ¤Ï¤¹¤´¤¤¡£´ØÀ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¯¡¢¥¨¥é¡¼¤·¤Æ¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È´¶Éþ¤¹¤ë¡£
¡¡»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇ·âÎÏ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÅìµþÏ»Âç³Ø¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡£¡Ö¤³¤³°ìÈÖ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÅÀ¤ò²Ô¤²¤ë¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£Ãç´Ö¤ÈÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÃæÅÄ¡¡¹¯Çî¡Ë