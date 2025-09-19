»²À¯ÅÞ¤«¤é¹áÀî¤Ç¹ñÀ¯Áªµó¤Ë3ÅÙÄ©Àï¡¡¾®ÎÓÄ¾Èþ»á¤¬Î¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¼«Éé¡×
»²±¡Áª¡¦¹áÀîÁªµó¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¾®ÎÓÄ¾Èþ¤µ¤ó¡¡2025Ç¯7·î
¡¡»²µÄ±¡Áªµó¤È½°µÄ±¡Áªµó¤Ç·×3²ó¡¢¹áÀî¤«¤é»²À¯ÅÞ¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿¾®ÎÓÄ¾Èþ¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤¬19Æü¡¢»²À¯ÅÞ¤ËÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö½ô»ö¾ð¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹áÀî»ÙÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¡¢Î©¤Á¾å¤²¤¿¤é¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤³¤È¡¢»²À¯ÅÞ¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î3¤Ä¤ÎÅö½é¡Ê3Ç¯Á°¡Ë¤Î¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´¶¨ÎÏ¡¢¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡KSB¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Öº£¸å¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤ÏÌ¤Äê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¤È25Ç¯¤Î»²±¡Áª¡¦¹áÀîÁªµó¶è¡¢24Ç¯¤Î½°±¡Áª¡¦¹áÀî1¶è¤Ç»²À¯ÅÞ¸øÇ§¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍîÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¤¬Á´¹ñÅª¤ËÌö¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿25Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢ÅöÁª¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¿·¿Í¡¢¼¡ÅÀ¤ÇÍîÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¸½¿¦¤Ë¼¡¤°3ÈÖÌÜ¤ÎÆÀÉ¼¤È¤Ê¤ë6Ëü2789É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£