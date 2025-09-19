¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥Õ¥é¥ó¥¹´ë¶È·Ê¶·´¶¡Ê9·î¡Ë15:45
Í½ÁÛ¡¡95.0 ¡¡Á°²ó¡¡96.0
¡Ú¹á¹Á¡Û
·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê2025Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë17:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡1269.2²¯¹á¹Á¥É¥ë¡Ê1252.4²¯¹á¹Á¥É¥ë¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¹ñºÝ¼ý»Ù－·Ð¾ï¼ý»Ù)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-854.1²¯¹á¹Á¥É¥ë¡Ê¹ñºÝ¼ý»Ù－Áí³Û)
¡Ú¥«¥Ê¥À¡Û
¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê7·î¡Ë21:30
Í½ÁÛ¡¡-0.8%¡¡Á°²ó¡¡1.5%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡-0.6%¡¡Á°²ó¡¡1.9%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
