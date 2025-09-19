¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
15:30¡¡¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¡¢µ¼Ô²ñ¸«
22:00¡¡ÊÆÃæ¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ
20Æü
0:00¡¡¥ß¥é¥óFRBÍý»ö¡¢CNBC½Ð±é
3:30¡¡¥Ç¥¤¥êー¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶äÁíºÛ¡¢AI´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
ÊÆ¶âÍ»»Ô¾ì 3¤Ä¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¡Ê¶âÍ»ÇÉÀ¸¾¦ÉÊ¡ËËþ´üÆü¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¦¥£¥Ã¥Á¥ó¥°¡×
¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢¼«Ì±ÁíºÛÁª½ÐÇÏ²ñ¸«
¥æー¥í·÷ºâÌ³Áê²ñ¹ç
EUºâÌ³ÁêÍý»ö²ñ¡ÊÈó¸ø¼°¡¢20Æü¤Þ¤Ç¡Ë
20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ËÌÄ«Á¯ºÇ¹â¿ÍÌ±²ñµÄ
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
