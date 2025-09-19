£¹Æü¡¢¥é¥µ»ÔÂè£²ÃæÅù¿¦¶Èµ»½Ñ³Ø¹»¤Ç¡¢¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤òÎý½¬¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡£¡Ê¥é¥µ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥¾Ð±§¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥é¥µ9·î19Æü¡ÛÃæ¹ñÀ¾Â¢¼«¼£¶è¤Î¥é¥µ»ÔÂè2ÃæÅù¿¦¶Èµ»½Ñ³Ø¹»¤Î¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤Ç¡¢½½¿ô¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤ÞÀè¤Ç²óÅ¾¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Î¿þ¤ä¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¤Ò¤â¤ÇÊÔ¤Þ¤ì¤¿È±¤¬Âç¤­¤¯¹­¤¬¤ê¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤ÏÂÀ¸Ý¤ò»È¤Ã¤¿ÉñÍÙ¤Î°ì·ÁÂÖ¤Ç¡¢¸ì¤ê¡¢²Î¡¢ÍÙ¤ê¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Áí¹çÅªÉñÂæ·Ý½Ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2006Ç¯¤Ë¤ÏÂè1¼¡¹ñ²ÈµéÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¹»¤Ï¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤òÀìÌç²ÝÄø¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Î³Ø¹»¤Ç¤ÏµÙ·Æ»þ´Ö¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Ë¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

£¹Æü¡¢¥é¥µ»ÔÂè£²ÃæÅù¿¦¶Èµ»½Ñ³Ø¹»¤Ç¡¢¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤òÎý½¬¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡£¡Ê¥é¥µ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÃúÁýÆôÃ£¡Ë

¡¡¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤ÏºÐ·î¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò½É¤¹ÅÁÅý·Ý½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤ËÁ¯¤ä¤«¤µ¤òÁý¤·¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÀ¸¤­À¸¤­¤È¤·¤¿Æ°¤­¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¿¤¬¿á¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

£±£±Æü¡¢¥é¥µ»Ô¼Â¸³¾®³Ø¹»¤Ç¡¢¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤ÎÎý½¬¤Î¹ç´Ö¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ì¥ÐÂÀ¸Ý¤ò·Ç¤²¤ë»ùÆ¸¡£¡Ê¥é¥µ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¿¸ÈþÂ¿µÈ¡Ë
£±£³Æü¡¢¥é¥µ»Ô¤ÎÅãÌíÇßÛ´¡Ê¥¿¥¤¥á¥É¡ËÈþ°é·±Îý¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤òÎý½¬¤¹¤ë»Ò¤É¤â¡£¡Ê¥é¥µ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¿¸ÈþÂ¿µÈ¡Ë
£¹Æü¡¢¥é¥µ»ÔÂè£²ÃæÅù¿¦¶Èµ»½Ñ³Ø¹»¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ë¥Þ¡¦¥É¥ë¥ÞÀèÀ¸¡Êº¸¤«¤é£³¿ÍÌÜ¡Ë¡£¡Ê¥é¥µ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¿¸ÈþÂ¿µÈ¡Ë
£±£³Æü¡¢¥é¥µ»Ô¤ÎÅãÌíÇßÛ´¡Ê¥¿¥¤¥á¥É¡ËÈþ°é·±Îý¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤òÎý½¬¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¡Ê¥é¥µ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¿¸ÈþÂ¿µÈ¡Ë
£¹Æü¡¢¥é¥µ»ÔÂè£²ÃæÅù¿¦¶Èµ»½Ñ³Ø¹»¤Ç¡¢¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¡¢¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡£¡Ê¥é¥µ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÃúÁýÆôÃ£¡Ë
£±£³Æü¡¢¥é¥µ»Ô¤ÎÅãÌíÇßÛ´¡Ê¥¿¥¤¥á¥É¡ËÈþ°é·±Îý¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤òÎý½¬¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¡Ê¥é¥µ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¿¸ÈþÂ¿µÈ¡Ë
£¹Æü¡¢¥é¥µ»ÔÂè£²ÃæÅù¿¦¶Èµ»½Ñ³Ø¹»¤Ç¡¢µ­Ç°»£±Æ¤ËÇ¼¤Þ¤ë¥Ë¥Þ¡¦¥É¥ë¥ÞÀèÀ¸¡ÊÃæ±û¡Ë¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡£¡Ê¥é¥µ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥¾Ð±§¡Ë
£¹Æü¡¢¥é¥µ»ÔÂè£²ÃæÅù¿¦¶Èµ»½Ñ³Ø¹»¤Ç¡¢¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤ÎÎý½¬¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Ë¥Þ¡¦¥É¥ë¥ÞÀèÀ¸¡Ê±üÃæ±û¡Ë¤«¤é¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÎò»Ë¤òÊ¹¤¯À¸ÅÌ¤¿¤Á¡£¡Ê¥é¥µ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÃúÁýÆôÃ£¡Ë
£¹Æü¡¢¥é¥µ»ÔÂè£²ÃæÅù¿¦¶Èµ»½Ñ³Ø¹»¤Ç¡¢¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤ÎÎý½¬¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Ë¥Þ¡¦¥É¥ë¥ÞÀèÀ¸¡Êº¸¤«¤é£²¿ÍÌÜ¡Ë¤«¤é¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÎò»Ë¤òÊ¹¤¯À¸ÅÌ¤¿¤Á¡£¡Ê¥é¥µ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥¾Ð±§¡Ë
£¹Æü¡¢¥é¥µ»ÔÂè£²ÃæÅù¿¦¶Èµ»½Ñ³Ø¹»¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ë¥Þ¡¦¥É¥ë¥ÞÀèÀ¸¡Ê±¦¤«¤é£²¿ÍÌÜ¡Ë¡£¡Ê¥é¥µ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÃúÁýÆôÃ£¡Ë
£±£±Æü¡¢¥é¥µ»Ô¼Â¸³¾®³Ø¹»¤Ç¡¢¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤òÎý½¬¤¹¤ë»ùÆ¸¤é¡£¡Ê¥é¥µ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¿¸ÈþÂ¿µÈ¡Ë
£±£±Æü¡¢¥é¥µ»Ô¼Â¸³¾®³Ø¹»¤Ç¡¢¥ì¥ÐÍÙ¤ê¤òÎý½¬¤¹¤ë»ùÆ¸¤é¡£¡Ê¥é¥µ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¿¸ÈþÂ¿µÈ¡Ë