ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡¡²òÀâ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡ªÌîµåIQ¤¬¹â¤¤ÂÇ¼Ô¤ÎÌ¾Á°¡Öº£¤ÎÌîµå³¦¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡×
¡¡Á°ÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡Ê56¡Ë¤¬¹âÌÚË»á¡Ê66¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤Æ¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÊÒ²¬ÆÆ»Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£²òÀâ¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤ÌîµåIQ¤Î¹â¤¤ÂÇ¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¥³¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï²òÀâ¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤ÏÁö¼Ô¤¬°ìÎÝ¤Ë¤¤¤ì¤Ð100¡ó°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö²òÀâÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤³¤¦¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤ò¤·¤ã¤Ù¤ë¡£¡È¤³¤³¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¡©¡Êº¸ÂÇÀÊ¤Ç¡ËÎ®¤·¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¡Ö²¿¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¡©²òÀâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº¤¤ë¤¬¡¢¶áÆ£¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç²òÀâ¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤â¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤é³Î¼Â¤ËÂÇ¤Ä¡£º£¤ÎÌîµå³¦¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡£¥Þ¥Í¤¹¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¶áÆ£¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤¬±¦ÂÇ¼Ô¤ÇÌîµåIQ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¤·¤¿¾å¤ÇDeNA¤ÎµÜºêÉÒÏº¡¢ËÒ½¨¸ç¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
